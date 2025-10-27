Barcelona porównana do chłopców. Legendarny trener tłumaczy

Barcelona musiała uznać wyższość Realu Madryt w niedzielnym El Clasico. Jak w hitowym starciu zaprezentowały się obie drużyny? O komentarz do tego meczu pokusił się Arsene Wenger.

D. Canales Carvajal/ DPPI Media/ Alamy Na zdjęciu: Marcus Rashford (Real Madryt - FC Barcelona) i Arsene Wenger

Barcelona grała z mężczyznami

Wyczekiwany pojedynek na Estadio Santiago Bernabeu zakończył się po myśli gospodarzy. Real Madryt zdobył dwie bramki, natomiast Barcelona odpowiedziała tylko raz. Jak przebiegało spotkanie w stolicy Hiszpanii? Arsene Wenger był obecny w pomeczowym studiu beIN SPORTS i skomentował niedzielny hit:

– El Clásico było trochę jak pojedynek mężczyzn i chłopców. Obrona Realu Madryt była o wiele silniejsza niż Barcelony. W ataku Real zawsze sprawiał wrażenie, że potrafi strzelać gole, natomiast Barcelona była nieskuteczna. Byli sporo przy piłce, ale nie potrafili stworzyć zagrożenia ani strzelić gola – stwierdził legendarny szkoleniowiec Arsenalu.

🗣️ "It was a bit men against boys! They [Barcelona] never really looked like scoring a goal…"



El Clasico full-time analysis from Arsene Wenger. #LaLiga #ElClasico pic.twitter.com/Z06si9yzd8 — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) October 26, 2025

Dzięki temu zwycięstwu Królewscy powiększyli swoją przewagę nad najgroźniejszym rywalem w walce o tytuł mistrzowski w La Liga. Barcelona traci już pięć punktów do lidera z Madrytu.