Barcelona podpisze kontrakty warte fortunę. Dwaj sponsorzy już czekają

Barcelona stawia na ekspansję marki. Nowi partnerzy na horyzoncie
FC Barcelona w ostatnich tygodniach pracowała nad poprawą sytuacji finansowej. Klub sfinalizował umowę o sprzedaży loży VIP na Camp Nou, która ma przynieść 100 milionów euro i pozwolić na powrót do zasady 1:1 w regulacjach La Liga dotyczących finansowego fair play. Dodatkowo podpisano kontrakt z Demokratyczną Republiką Konga na reklamę na koszulkach treningowych – to kolejne 44 miliony euro w ciągu czterech sezonów.
Teraz Blaugrana przygotowuje dwa następne porozumienia, które zostaną poddane pod głosowanie podczas zgromadzenia socios w niedzielę 19 października. Pierwsze z nich dotyczy chińskiej firmy MiIdea, zajmującej się produkcją sprzętu AGD i klimatyzacji. Marka ma zastąpić Ambilight jako sponsor na rękawie koszulek pierwszej drużyny od sezonu 2026/27.
Drugie porozumienie to korekta kontraktu z Novadial Corporate. To spółka działająca w branży nieruchomości, która współpracuje z Barceloną przy ekspansji restauracji sygnowanych marką Barça na rynkach międzynarodowych.
Oba kontrakty znalazły się w szóstym punkcie porządku obrad i stanowią część strategii Barcelony mającej na celu zwiększenie przychodów komercyjnych, donoszą hiszpańskie media. Klub liczy, że dzięki nowym umowom uda się ustabilizować finanse i zapewnić większą elastyczność w planowaniu przyszłych działań sportowych.
Zobacz również: Lewandowski łączony z Milanem. Transferowy hit czy fikcja?