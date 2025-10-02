Barcelona podpisze kontrakty warte fortunę. Dwaj sponsorzy już czekają

FC Barcelona przedstawi na najbliższym zgromadzeniu zarządu dwie nowe umowy komercyjne. Według "Mundo Deportivo" dotyczą one kontraktów z MiIdea oraz Novadial Corporate.

Joan Gosa / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Barcelona stawia na ekspansję marki. Nowi partnerzy na horyzoncie

FC Barcelona w ostatnich tygodniach pracowała nad poprawą sytuacji finansowej. Klub sfinalizował umowę o sprzedaży loży VIP na Camp Nou, która ma przynieść 100 milionów euro i pozwolić na powrót do zasady 1:1 w regulacjach La Liga dotyczących finansowego fair play. Dodatkowo podpisano kontrakt z Demokratyczną Republiką Konga na reklamę na koszulkach treningowych – to kolejne 44 miliony euro w ciągu czterech sezonów.

Teraz Blaugrana przygotowuje dwa następne porozumienia, które zostaną poddane pod głosowanie podczas zgromadzenia socios w niedzielę 19 października. Pierwsze z nich dotyczy chińskiej firmy MiIdea, zajmującej się produkcją sprzętu AGD i klimatyzacji. Marka ma zastąpić Ambilight jako sponsor na rękawie koszulek pierwszej drużyny od sezonu 2026/27.

Drugie porozumienie to korekta kontraktu z Novadial Corporate. To spółka działająca w branży nieruchomości, która współpracuje z Barceloną przy ekspansji restauracji sygnowanych marką Barça na rynkach międzynarodowych.

Oba kontrakty znalazły się w szóstym punkcie porządku obrad i stanowią część strategii Barcelony mającej na celu zwiększenie przychodów komercyjnych, donoszą hiszpańskie media. Klub liczy, że dzięki nowym umowom uda się ustabilizować finanse i zapewnić większą elastyczność w planowaniu przyszłych działań sportowych.

