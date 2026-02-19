Barcelona otrzymała zielone światło. Ważna informacja dla Blaugrany

FC Barcelona potwierdziła, że spodziewa się zgody na otwarcie trybuny Gol Nord na początku marca. Klub chce zwiększyć pojemność Spotify Camp Nou i przeznaczyć nowe miejsca dla karnetowiczów.

Joan Gosa / Alamy

Barcelona czeka na finalną zgodę ws. otwarcia nowej trybuny na Camp Nou

FC Barcelona opublikowała oficjalny komunikat dotyczący kolejnego etapu modernizacji stadionu. Chodzi o uruchomienie fazy 1C projektu, która obejmuje północną trybunę, czyli Gol Nord. Klub poinformował, że po uzyskaniu zatwierdzenia od władz miasta całość zwiększonej pojemności zostanie przekazana posiadaczom karnetów.

– Po uzyskaniu zatwierdzenia fazy 1C Spotify Camp Nou, odpowiadającej trybunie północnej, klub przeznaczy sto procent zwiększonej pojemności planowanej w tej nowej fazie stopniowego otwierania stadionu dla posiadaczy karnetów – przekazano w komunikacie.

Barcelona zaznaczyła również, że oczekuje na ostateczną autoryzację ze strony ratusza. – Klub oczekuje na finalną zgodę władz miasta na uruchomienie fazy 1C. Zatwierdzenie spodziewane jest tak szybko, jak to możliwe, na początku marca – dodano.

Nowy etap obejmuje około 14 tysięcy dodatkowych miejsc. Po ich udostępnieniu pojemność stadionu przekroczy 62 tysiące widzów. Początkowo zakładano, że pozwolenie zostanie wydane już w styczniu, a mecz z Levante miał być pierwszym przy zwiększonej frekwencji. Opóźnienia administracyjne przesunęły jednak ten termin.

Klub przedstawił także przewidywane ceny nowych karnetów. Jeśli powrót na stadion nastąpi na początku marca, ich koszt ma wynosić od 160 do 264 euro w zależności od sektora. Dla Blaugrany to kolejny krok w kierunku pełnego powrotu na odnowiony obiekt i ważny sygnał dla kibiców, którzy czekają na większą dostępność miejsc.

