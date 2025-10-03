Barcelona opracowała plan powrotu Yamala po kontuzji. Celem jest hit w Hiszpanii

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Lamine Yamal kontuzjowany

FC Barcelona poinformowała, że Lamine Yamal będzie pauzował przez najbliższe dwa do trzech tygodni z powodu nawrotu problemów ze spojeniem łonowym. Kontuzja, która po raz pierwszy dała o sobie znać miesiąc temu, ponownie wykluczyła 18-letniego skrzydłowego z gry.

Hiszpan opuścił już cztery spotkania, zanim powrócił na murawę w ubiegłą sobotę w meczu z Realem Sociedad. Po starciu z Paris Saint-Germain dolegliwości powróciły i sztab medyczny Blaugrany zdecydował o kolejnej przerwie w treningach. Według oficjalnego komunikatu, Yamal z pewnością nie wystąpi w najbliższym meczu z Sevillą oraz opuści zgrupowanie reprezentacji Hiszpanii podczas październikowej przerwy.

Jak donosi Javi Miguel z „AS”, Barcelona przygotowała już szczegółowy plan powrotu swojego talentu. Zakłada on, że Yamal dostanie pierwsze minuty przeciwko Gironie 18 października, a trzy dni później zagra w wyjściowym składzie w meczu z Olympiakosem. Wszystko po to, by złapał odpowiedni rytm i był w pełni gotowy na prestiżowe El Clasico z Realem Madryt zaplanowane na 26 października.

To nie pierwszy raz, kiedy Blaugrana stosuje taki schemat wobec Yamala. Podczas jego wcześniejszej kontuzji klub również stopniowo wprowadzał go do gry. Najpierw dając kilka minut w meczu z Realem Sociedad, a następnie Hansi Flick umieścił 18-latka w podstawowej jedenastce przeciwko PSG.