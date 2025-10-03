Lamine Yamal znowu kontuzjowany! Barcelona wydała komunikat

Lamine Yamal znowu odczuwa dyskomfort w okolicy spojenia łonowego. FC Barcelona poinformowała, że opuści mecz z Sevillą. Nastolatek będzie wyłączony z gry przez 2/3 tygodnie.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Yamal kontuzjowany! Barcelona straciła go na 2-3 tygodnie

Lamine Yamal we wrześniu wrócił ze zgrupowania reprezentacji Hiszpanii kontuzjowany. Nastolatek narzekał na dyskomfort w okolicy spojenia łonowego. Przez ten fakt opuścił cztery mecze FC Barcelony. Na boisko wrócił w ubiegłym tygodniu podczas spotkania z Realem Sociedad. Ponadto w środku tygodnia rozegrał także pełne 90 minut w hicie Ligi Mistrzów z Paris Saint-Germain.

W niedzielę (5 października) Barcelona zagra kolejne ligowe starcie. Tym razem ich rywalem na wyjeździe będzie Sevilla. Na dwa dni przed meczem Mundo Deportivo przekazało niepokojące informacje ws. Lamine Yamala. Okazuje się, że gwiazdor ponownie odczuwa dyskomfort. Niedługo później doniesienia z hiszpańskiej prasy potwierdził kataloński klub.

„Dolegliwości w okolicy spojenia łonowego, na które cierpi Lamine Yamal pojawiły się ponownie po meczu z PSG. Nie zagra w spotkaniu z Sevillą. Szacowany czas rekonwalescencji to 2-3 tygodnie” – napisała FC Barcelona w oficjalnym komunikacie.

Jak dotąd Lamine Yamal ma na swoim koncie tylko 5 spotkań. W tym czasie zdobył dwie bramki i zaliczył 4 asysty. Przypomnijmy, że Blaugrana boryka się ze znacznie większą liczbą kontuzji. Niedostępni są: Raphinha, Gavi, Fermin Lopez i Joan Garcia.