Barcelona odzyska kluczowego zawodnika. Dobre wieści dla Flicka

Barcelona w najbliższą sobotę zmierzy się na Camp Nou z Deportivo Alaves w La Liga. Jak informuje Javi Miguel z "AS", Pedri otrzyma od lekarzy zgodę na występ w tym spotkaniu.

ddp media GmbH / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Pedri wraca na mecz z Deportivo Alaves

FC Barcelona w środku tygodnia niespodziewanie przegrała na Stamford Bridge z Chelsea (0:3) w meczu 5. kolejki Ligi Mistrzów. Duma Katalonii kończyła spotkanie w Londynie w osłabieniu po czerwonej kartce dla Ronalda Araujo w 44. minucie. W La Liga obrońcy tytułu zajmują obecnie drugie miejsce i tracą tylko jeden punkt do liderującego Realu Madryt.

Zespół Hansiego Flicka już w sobotę (29 listopada, godz. 16:15) na Camp Nou podejmie Deportivo Alaves w ramach 14. kolejki La Liga. Końcówka roku zapowiada się wyjątkowo intensywnie, a każdy punkt może mieć ogromne znaczenie w walce o mistrzostwo.

Najważniejszą informacją dla kibiców przed weekendowym starciem jest powrót Pedriego. Jak informuje Javi Miguel z „AS”, hiszpański pomocnik wrócił do treningów z pełną grupą i otrzyma od klubowych lekarzy zielone światło na występ przeciwko baskijskiej drużynie.

To bardzo dobra wiadomość dla Barcelony, która wyraźnie odczuła brak swojego kluczowego zawodnika. Pedri doznał urazu mięśniowego w trakcie przegranego El Clasico z Królewskimi i od tamtej pory opuścił pięć kolejnych spotkań. Blaugrana liczyła, że 23-latek zdąży wrócić na mecz z The Blues, lecz sztab szkoleniowy nie chciał ryzykować pogłębienia kontuzji.

Plan trenera Flicka zakłada stopniowe wprowadzanie Pedriego do gry. Pomocnik najprawdopodobniej nie wyjdzie w podstawowym składzie. Jednak otrzyma swój czas na murawie, który ma pomóc mu odzyskać rytm meczowy przed znacznie trudniejszym spotkaniem z Atletico Madryt w przyszłym tygodniu. W trwającym sezonie reprezentant Hiszpanii rozegrał 13 meczów, strzelił dwa gole i zanotował dwie asysty.