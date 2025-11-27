Marco Verratti zaoferowany gigantowi. Hitowy transfer na horyzoncie

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Marco Verratti

Boca Juniors chce pozyskać Marco Verrattiego

Marco Verratti największe sukcesy odnosił w Paris Saint-Germain, z którym aż 9 razy zdobywał mistrzostwo Francji. 33-letni Włoch we wrześniu 2023 roku opuścił szeregi francuskiego giganta i dołączył do Al-Arabi w Katarze. W lipcu tego roku przeszedł do Al-Duhail, gdzie w 13 meczach zanotował cztery asysty. Verratti to również 55-krotny reprezentant Włoch.

Według doniesień dziennika „Corriere dello Sport”, prezes Boca Juniors Juan Roman Riquelme rozpoczął negocjacje w sprawie sprowadzenia włoskiego pomocnika do Argentyny. Mimo że jego kontrakt z Al-Duhail obowiązuje do czerwca 2026 roku, zawodnik chce opuścić Katar i rozważa nowe wyzwania.

33-letni pomocnik z Pescary był wcześniej rozważany przez czołowe włoskie kluby, w tym Inter, Juventus i Milan. Jednak silne powiązania z byłymi kolegami z PSG mogą ułatwić mu transfer do Ameryki Południowej. Co ciekawe, oprócz Verrattiego pojawiły się również plotki, że do Boca mógłby dołączyć Paulo Dybala.

Choć włoski pomocnik wciąż cieszy się dużym zainteresowaniem w Europie, wiele wskazuje, że jego przyszłość może być związana z Argentyną. Portal Transfermark.de wycenia Verrattiego na kwotę 10 milionów euro. W przeszłości w barwach PSG pomocnik rozegrał 416 meczów, w których strzelił 11 goli i zanotował aż 61 asyst.