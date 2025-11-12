Barcelona odzyska dwie gwiazdy po kontuzji! Wtedy wróci Yamal

FC Barcelona w następnym meczu będzie mogła skorzystać z dwóch zawodników wracających po kontuzji. Do gry mają być gotowi Joan Garcia i Raphinha. Wiadomo, ile potrwa przerwa Lamine Yamala.

Raport zdrowotny w FC Barcelonie: Garcia i Raphinha z zielonym światłem

FC Barcelona ma w tym sezonie wiele problemów kadrowych, wynikających z licznych kontuzji. Większe bądź mniejsze urazy dotknęły ponad połowę składu. Niemniej jednak ciemne chmury, które wisiały nad katalońskim klubem, powoli znikają. Po przerwie na reprezentacje do gry gotowych ma być dwóch zawodników, których dawno nie obserwowaliśmy na boisku.

Na zielone światło od lekarzy czekają Joan Garcia i Raphinha, czyli dwóch ważnych piłkarzy wyjściowej jedenastki. Prawdopodobnie zarówno bramkarz, jak i skrzydłowy będą gotowi na następne spotkanie z Athletic Bilbao w ramach 13. kolejki La Liga.

Wymuszona przerwa czeka natomiast Lamine Yamala. Hiszpan przeszedł zabieg, po którym musi odpocząć od futbolu. Jego absencja ma potrwać mniej więcej od 8 do 10 dni. W następnej kolejności do gry ma wrócić Pedri, a nastąpi to nie wcześniej niż w połowie grudnia. Po nowym roku gotowy będzie Marc-Andre ter Stegen. Najdłużej pauzować ma Gavi, którego na boisku zobaczymy najwcześniej w lutym.

Sytuacja zdrowotna w FC Barcelonie:

Joan Garcia – czeka na zgodę lekarzy

Raphinha – czeka na zgodę lekarzy

Lamine Yamal – od 8 do 10 dni przerwy

Pedri – wróci w połowie grudnia

Marc-Andre ter Stegen – wróci w styczniu

Gavi – wróci w lutym

Hansi Flick i spółka zajmują aktualnie 2. miejsce w tabeli ze stratą 3 punktów do Realu Madryt. W dwunastu meczach w lidze odnieśli dziewięć zwycięstw, raz zremisowali i dwukrotnie doznali porażki. Z kolei w Lidze Mistrzów na półmetku fazy ligowej zajmują 11. miejsce.