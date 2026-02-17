Barcelona najbardziej dotknięta przez VAR? Dane pokazują skrajności

FC Barcelona głośno krytykuje poziom sędziowania w La Liga. Według AS statystyki VAR pokazują jednak, że Blaugrana jednocześnie traci i zyskuje najwięcej w całej lidze.

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Lewandowski i piłkarze Girony

Barcelona i VAR w La Liga. 16 interwencji i bilans pełen sprzeczności

FC Barcelona do 23. kolejki była najczęściej zatrzymywaną drużyną przez system VAR w La Liga. Technologia ingerowała w mecze Blaugrany aż 16 razy. To jeden z najwyższych wyników w całych rozgrywkach.

Bilans jest jednak zaskakująco wyrównany. Zespół Hansiego Flicka skorzystał na ośmiu interwencjach VAR. To drugi najlepszy wynik w lidze, tuż za Mallorca. Wśród korzystnych decyzji znalazły się trzy czerwone kartki dla rywali oraz uznany gol Roberta Lewandowskiego.

VAR odegrał też kluczową rolę w ostatnim El Clasico. System cofnął rzut karny. Następnie anulowano bramkę zdobytą przez Kyliana Mbappe. Te decyzje miały bezpośredni wpływ na przebieg spotkania.

Z drugiej strony Barcelona jest również współliderem pod względem decyzji niekorzystnych. Tyle samo interwencji przeciwko sobie ma Real Madryt. Anulowano gole Ferrana Torresa oraz Fermina Lopeza. Podyktowano też trzy rzuty karne za zagrania ręką Alejandro Balde, Ronald Araujo i Erica Garcii.

Dla porównania Real Madryt i Atletico Madryt miały znacznie mniej łącznych interwencji VAR. Częsta obecność technologii w meczach Blaugrany tłumaczy więc ostatni, stanowczy protest władz klubu wobec pracy sędziów w La Liga.

