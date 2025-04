Barcelona chce zmienić godzinę meczu. La Liga podjęła decyzję

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

La Liga odrzuciła prośbę Barcelony o zmianę godziny meczu z Valladolid

FC Barcelona ma przed sobą napięty terminarz w najbliższych tygodniach. Od ostatniego meczu z Celtą Vigo podopieczni Hansiego Flicka rozpoczęli maraton, w którym będą grać niemal co trzy dni. We wtorek (22 kwietnia) ich rywalem będzie Real Mallorca, a w sobotę (26 kwietnia) zmierzą się z Realem Madryt w finale Pucharu Króla. Później czeka ich dwumecz z Interem Mediolan, który rozdzieli starcie w lidze z Realem Valladolid. W związku z tym Duma Katalonii wystosowała prośbę do władz ligi.

Katalończycy poprosili o zmianę godziny spotkania z Valladolid, które wstępnie ma odbyć się w sobotę (3 maja) o godzinie 21:00. Barcelona chciała zagrać wcześniej, aby mieć więcej czasu na odpoczynek przed rewanżowym starciem z Interem (6 maja).

Aktualny lider tabeli ligi hiszpańskiej zaproponował, że może zagrać o 14:00, 16:15 lub 18:30. Jak informuje dziennik Mundo Deportivo, odpowiedź La Ligi była negatywna. Wszystko za sprawą tego, że 34. kolejka była zaplanowana już 7 kwietnia wraz z ewentualnymi wcześniejszymi terminami na wypadek awansu Realu bądź Barcelony do półfinału Ligi Mistrzów. Wtedy Blaugrana nie zgłaszała prośby o zmianę godziny meczu z Valladolid, dlatego władze La Ligi odrzuciły ich wniosek.

Barcelona w końcówce sezonu będzie musiała sobie radzić bez Roberta Lewandowskiego. Polak w spotkaniu z Celtą Vigo doznał kontuzji, przez co opuścił boisko w drugiej połowie. Na ten moment nie wiadomo, jak długo będzie pauzował, lecz medialne doniesienia sugerują, że na pewno opuści finału Pucharu Króla oraz dwumecz z Interem Mediolan.