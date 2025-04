Flick ostrożny ws. kontuzji Lewandowskiego. Nie chciał składać deklaracji

Hansi Flick podczas konferencji przed meczem z Mallorcą odniósł się do kontuzji Roberta Lewandowskiego. Trener Barcelony zaznaczył, że nie chce spekulować, kiedy Polak wróci na boisko.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Flick czeka na Lewandowskiego, ale ufa Ferranowi Torresowi

Hansi Flick, trener Barcelony, wziął udział w konferencji prasowej przed kluczowym wtorkowym spotkaniem z Mallorcą w La Liga. Najwięcej uwagi poświęcił sytuacji kadrowej, szczególnie nieobecności Roberta Lewandowskiego. Niemiec zapytany o powrót Polaka odpowiedział ostrożnie.

– Musimy poczekać i zobaczyć. Kiedy będzie gotowy do gry, wszyscy będziemy bardzo szczęśliwi. Nie wiemy, jak długo go nie będzie, więc wolałbym nic nie mówić w tej kwestii – stwierdził Flick.

Pod nieobecność Lewandowskiego Flick liczy przede wszystkim na Ferrana Torresa, który znajduje się obecnie w świetnej formie. Hiszpański napastnik strzelił już dziesięć goli w tym sezonie La Liga, a Flick otwarcie powiedział, że to właśnie on przejął teraz rolę typowej „dziewiątki”. Trener Blaugrany odniósł się również do powrotu Marca-André ter Stegena, sugerując, że choć Niemiec jest już gotowy, decyzja o jego powrocie będzie jeszcze dokładnie rozważona.

Barcelona poinformowała, że Robert Lewandowski będzie pauzował przez kilka tygodni, nie podając dokładnej daty powrotu. “Mundo Deportivo” przekonuje natomiast, że reprezentant Polski opuści oba mecze półfinałowe Ligi Mistrzów przeciwko Interowi Mediolan. Rewanż jest zaplanowany na 6 maja. Wszystko wskazuje na to, że Polak może wrócić do gry na sam koniec obecnej kampanii.