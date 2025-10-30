FC Barcelona wreszcie może przekazać dobre informacje. Marc-Andre ter Stegen wrócił już do zdrowia i rozpoczął treningi. Przyszłość Niemca w klubie wciąż jest niejasna - donosi hiszpański "Sport".

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Marc-Andre ter Stegen wrócił do treningów

FC Barcelona ostatnio zmaga się z olbrzymimi problemami zdrowotnymi. Wielu zawodników obecnie leczy kontuzje. Dobitnie to było widać w meczu z Realem Madryt, kiedy Hansi Flick musiał mocno się napocić, aby dobrać odpowiedni skład. Nie inaczej jest na pozycji bramkarza. Dziś właściwie tylko Wojciech Szczęsny jest gotowy do gry.

Z informacji przekazanych przez hiszpański „Sport” dowiadujemy się, że z obozu FC Barcelony napływają wreszcie pozytywne wieści. Otóż Marc-Andre ter Stegen jest już gotowy do gry. Ostatnio niemiecki golkiper zmagał się z kontuzją pleców. Teraz 33-latek wrócił do zdrowia i dostał zielone światło na powrót do treningów.

Obecnie trudno jednak spodziewać się, że zobaczymy Marc-Andre ter Stegena między słupkami FC Barcelony. Przyszłość reprezentanta Niemiec w FC Barcelonie wciąż stoi pod dużym znakiem zapytania. W mediach często przewija się nazwisko golkipera w kontekście transferu. Ostatnio dowiedzieliśmy się, że 33-latek trafił na celownik Chelsea.

Marc-Andre ter Stegen jest związany z FC Barceloną od 2014 roku. Niemiecki golkiper dotychczas rozegrał 422 spotkania między słupkami Dumy Katalonii. 33-latek zdołał aż 175 meczów zakończyć bez straconego gola.