Barcelona ma problem! Flick może odejść z klubu, oto powody

Barcelona pod wodzą Hansiego Flicka radzi sobie dobrze, ale wraz z końcem sezonu wygasa kontrakt trenera. Według informacji katalońskiego "Sportu", szkoleniowiec może odejść. Wpływ na to ma mieć kilka kwestii.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY/Alamy Live Na zdjęciu: Hansi Flick

Flick jest zmęczony, może odejść z Barcelony

Barcelona z pewnością w tym sezonie jest w nieco gorszej formie, niż była w poprzedniej kampanii. Można nawet powiedzieć, że zespołowi brakuje trochę świeżości oraz luzu, który tak dawał o sobie znać w mistrzowskich rozgrywkach. Obecnie oczywiście nie jest źle, ale m.in. ze względu na liczne urazy, zespół Hansiego Flicka traci już pięć punktów do pierwszego Realu Madryt.

W ostatnim czasie sporo mówiło się, że Niemiec nie jest zadowolony z tego, co dzieje się w klubie. Ma być aż tak źle, że możliwy jest sensacyjny scenariusz. Według informacji przekazanych przez kataloński dziennik „Sport”, nie jest pewne, że Barcelonie uda namówić się Hansiego Flicka na przedłużenie umowy z klubem. Ta wygasa wraz z końcem czerwca tego roku i przez kilka kwestii, które wpływają na szkoleniowca może nie zostać podpisana nowa.

Flick ma być już zmęczony m.in. problemami kadrowymi zespołu i ciągłymi kontuzjami czołowych graczy. Poza tym także Lamine Yamal i jego zachowania publiczne oraz to, co miało wydarzyć się przed meczem z PSG wpływa na jego wątpliwości co do przyszłości. Ostatnim powodem ma być również sprzedaż latem Inigo Martineza, co zdecydowanie nie było po myśli szkoleniowca z Niemiec.

