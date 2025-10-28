Barcelona ma plan na Yamala. Gwiazdor może być niezadowolony

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Lamine Yamal będzie pod kontrolą klubu

FC Barcelona nie ukrywa, że ostatnie tygodnie wokół Lamine Yamala wywołały zbyt duży medialny hałas. W klubie panuje przekonanie, że młody piłkarz potrzebuje spokoju i pełnego powrotu do formy. W związku z tym Duma Katalonii przygotowała konkretny plan, by odzyskać najlepszą wersję gwiazdora.

Serwis SPORT zaznacza, że od września Yamal zmaga się z problemami z przywodzicielem. Te dolegliwości mają mu nie pozwalać grać na pełnych obrotach. Działacze Barcelony są przekonani, że najpierw musi w pełni wyleczyć uraz, zanim znowu stanie się liderem zespołu.

W klubie nikt nie ma wątpliwości co do jego klasy. W końcu to właśnie jemu powierzono legendarną „dziesiątkę”. Dodatkowym problemem są jednak kwestie pozasportowe. Władze Barcelony nie były zadowolone z kontrowersyjnych wypowiedzi Yamala przed El Clasico, które dodały Realowi Madryt dodatkowej motywacji.

Dlatego teraz Barcelona zamierza ściśle współpracować z jego agentem Jorge Mendesem, by ograniczyć liczbę publicznych wypowiedzi i uważniej kontrolować medialny wizerunek zawodnika. Celem ma być odciążenie Yamala i sprawienie, by znów skupił się wyłącznie na grze.

To spore ograniczenie swobody dla zawodnika, który ochoczo dzieli się swoim życiem w mediach społecznościowych. Yamal z pewnością może być niezadowolony z takiego rozwiązania.