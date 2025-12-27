Barcelona z niecodzienną prośbą. Lewandowski przerwał milczenie

Robert Lewandowski w rozmowie na kanale Rymanowski Live odniósł się do wątku dotyczącego unikania strzelania goli. Reprezentant Polski wypowiedział się w tej sprawie wprost.

fot. ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski potwierdził, że Barcelona prosiła go, aby nie strzelał goli

Robert Lewandowski trafił do FC Barcelony z Bayernu Monachium w lipcu 2022 roku. Tymczasem pod koniec kampanii 2022/2023 kapitan reprezentacji Polski został poproszony przez władze klubu o zmniejszenie liczby zdobywanych bramek. Miało to pomóc w uniknięciu wypłaty Bawarczykom dodatkowej premii transferowej. Sam zainteresowany postanowił zabrać głos w tej sprawie.

– Są rzeczy, o których nie chcę mówić. Szanuję Barcelonę i wszystkich, którzy tam pracują. Byłem świadomy sytuacji w klubie. Wiele trzeba było zrobić dla dobra klubu – powiedział Lewandowski w rozmowie na kanale Rymanowski Live na platformie YouTube.

– W zasadzie to była premia. W tamtym momencie Barca liczyła na każde euro. To było znaczące. Dla mnie ta sytuacja niczego nie zmieniła, nie miałem z tym problemu, ale ciągle zastanawiałem się, czy strzelić gola, czy nie – zaznaczył polski napastnik.

Aktualny kontrakt Lewandowskiego obowiązuje do końca czerwca 2026 roku. W trwającym sezonie piłkarz wystąpił łącznie w 18 spotkaniach, w których zanotował osiem trafień oraz dwa kluczowe podania.

Napastnik okazję do poprawy swojego dorobku bramkowego będzie miał 3 stycznia. FC Barcelona zmierzy się wówczas w derbach z Espanyolem w La Liga. Z kolei kilka dni później Blaugrana rozpocznie rywalizację w turnieju o Superpuchar Hiszpanii. W pierwszym meczu zmierzy się z Athletic Bilbao.