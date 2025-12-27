Man Utd nie panikuje. Plan na najbliższe tygodnie już istnieje

Manchester United w trakcie zimowego okna transferowego może zadbać o poprawę jakości drużyny. Na temat planów transferowych klubu wypowiedział się Ruben Amorim w rozmowie z BBC.

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Ruben Amorim o planach ws. polityki transferowej

Manchester United przeżywa trudny okres, jednak klub stara się działać zgodnie z wcześniej obranym planem. O strategii transferowej Czerwonych Diabłów kilka słów powiedział menedżer zespołu z Old Trafford.

– Przeżywamy teraz trudny okres, ale klub ma jasny plan i zamierzamy go realizować. Jeśli nadarzy się okazja, by pozyskać zawodnika, którego uznamy za część przyszłości zespołu, zrobimy to – powiedział Ruben Amorim w rozmowie z BBC Sport.

– Jeśli to nie będzie możliwe, mamy do dyspozycji Jacka Fletchera i Sheę Laceya. Amad Diallo, Noussair Mazraoui oraz Bryan Mbeumo, a także Bruno Fernandes i Kobbie Mainoo, również wrócą do gry za trzy tygodnie – dodał portugalski szkoleniowiec.

Manchester United w tym roku ma do rozegrania jeszcze jedno spotkanie. Już w najbliższy wtorek drużyna Rubena Amorima zmierzy się w roli gospodarza z Wolverhampton. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 21:15. Z kolei pierwsze starcie w 2026 roku Czerwone Diabły rozegrają 4 stycznia, mierząc się na wyjeździe z Leeds United.

Manchester United obecnie plasuje się na piątym miejscu w tabeli Premier League, legitymując się dorobkiem 29 punktów. Do lidera, Arsenalu, traci 10 oczek. W trakcie Boxing Day ekipa z Old Trafford pokonała u siebie Newcastle United (1:0). Gola na wagę zwycięstwa Manchesteru United zdobył Patrick Dorgu, który popisał się kapitalnym trafieniem.