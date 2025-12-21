Lewandowski przeszedł do historii. Kolejny kamień milowy

Robert Lewandowski w meczu La Liga przeciwko Villarreal pojawił się na boisku po ponad godzinie gry. Na platformie X serwis OptaJose przekazał ciekawą informację.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski z kolejnym ważnym osiągnięciem w karierze

Robert Lewandowski ma kontrakt ważny z FC Barceloną do końca czerwca przyszłego roku. Wciąż nie podjął ostatecznej decyzji w sprawie swojej przyszłości. Tymczasem w niedzielnym starciu z Villarreal pobił kolejny rekord w swojej karierze.

Polski napastnik, według informacji OptaJose na platformie X, zaliczył swój 500. mecz w TOP 5 lig europejskich. W tych spotkaniach strzelił łącznie 389 goli. Tak naprawdę tylko dwóch piłkarzy może pochwalić się lepszym bilansem strzeleckim. Lionel Messi zdobył jak dotąd 496 bramek, a jedno trafienie mniej ma Cristiano Ronaldo.

Katalończycy w starciu 17. kolejki ligi hiszpańskiej pozostawili Villarreal na pokonanym polu, wygrywając 2:0. Wynik rywalizacji otworzył Raphinha już w 12. minucie spotkania. Tymczasem kropkę nad „i” postawił Lamine Yamal, zdobywając bramkę w 63. minucie.

Barcelona jednocześnie zakończyła już granie w 2025 roku. Kolejny mecz rozegra dopiero po przerwie świąteczno-noworocznej. Blaugrana na boisko wróci przy okazji derbów z Espanyolem, które odbędą się 3 stycznia. Kilka dni później Barça zmierzy się natomiast z Athletic Bilbao w starciu w ramach turnieju o Superpuchar Hiszpanii.

Jak na razie FC Barcelona w tabeli La Liga plasuje się na pierwszej pozycji z 46 punktami na koncie. Blaugrana ma cztery oczka przewagi nad drugim Realem Madryt i aż dziewięć punktów przewagi nad trzecim Atletico Madryt.

