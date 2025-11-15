Barcelona wgrała w El Clasico. Dublet Ewy Pajor [WIDEO]

Barcelona pokonała Real Madryt (4:0) w kobiecej La Lidze. Dwie bramki dla Dumy Katalonii zdobyła Ewa Pajor, która wróciła do wyjściowego składu po kontuzji.

Ewa Pajor

Dwa gole Ewy Pajor z Realem Madryt!

FC Barcelona podejmowała w sobotę Real Madryt w ramach 11. kolejki kobiecej La Ligi. Do wyjściowego składu katalońskiego giganta wróciła Ewa Pajor. Reprezentantka Polski w październiku doznała kontuzji kolana, co wzbudziło obawy, że może opuścić resztę sezonu. Na szczęście uraz nie okazał się poważny i już na początku listopada zawodniczka wróciła do kadry meczowej.

Polka szybko zaznaczyła swoją obecność na boisku w El Clasico. Już w 15. minucie wpisała się na listę strzelców, asystę zanotowała Claudia Pina. Rywalki nie upilnowały Ewy Pajor w polu karnym i z bliskiej odległości wpakował piłkę do siatki.

W 30. minucie 28-latka podwyższyła wynik spotkania, tym razem wykorzystując błąd zawodniczek w polu karnym. W pierwszej połowie Pajor dwukrotnie trafiała jeszcze do siatki, ale oba gole zostały anulowane.

W doliczonym czasie gry kolejne bramki zdobyły Sydney Schertenleib i Aitana Bonmati. Tym samym piłkarki Barcelony wygrały (4:0) i umocniły się na pozycji liderek La Ligi. Katalonki mają obecne aż siedem punktów przewagi nad drugim w tabeli Realem Madryt.

W bieżącym sezonie Ewa Pajor strzeliła już osiem goli w rozgrywkach ligowych, a w Lidze Mistrzów zdobyła dwie bramki w starciu z Bayernem Monachium. Jej powrót do wyjściowego składu okazał się kluczowy dla zwycięstwa Dumy Katalonii nad odwiecznym rywalem.

