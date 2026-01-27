Barcelona celuje jeszcze wyżej. Słowa Laporty nie pozostawiają złudzeń

FC Barcelona zaliczyła bardzo udany 2025 rok, sięgając po kilka trofeów. Okazuje się jednak, że prezydent klubu mierzy jeszcze wyżej, licząc na poprawę wyników Katalończyków.

fot. DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Joan Laporta o celach Barcelony

FC Barcelona jest aktualnie liderem La Liga z dorobkiem 52 punktów. Katalończycy o jedno oczko wyprzedzają drugi Real Madryt. Tymczasem o celach drużyny kilka zdań wypowiedział prezydent klubu z Camp Nou.

– Naszym głównym celem w tym sezonie jest walka do końca w każdym turnieju, w którym bierzemy udział, oraz zdobycie jak największej liczby trofeów. Po zdobyciu Superpucharu Hiszpanii mamy nadzieję kontynuować zmagania w Copa del Rey, dobrze grać w La Liga i bezpośrednio awansować do 1/8 finału Ligi Mistrzów. Jeśli nam się to nie uda, skupimy się na awansie do play-offów i krok po kroku będziemy się rozwijać. Naszym celem jest, jeśli to możliwe, jeszcze lepszy sezon niż poprzedni, który już zapisał się w historii – powiedział Joan Laporta cytowany przez Sport.es.

– Nie mam magicznej różdżki i nie wiem, co się wydarzy, ale jestem przekonany, że będziemy walczyć do końca. Mam nadzieję, że potem dopisze nam szczęście, które zawsze jest potrzebne, i uda nam się, jak już wspomniałem, zdobyć trofeum. Czuję, że wykonujemy świetną robotę i możemy przebić to, co osiągnęliśmy w zeszłym sezonie – dodał działacz Barcelony.

Blaugrana w środę wieczorem rozegra ostatnie spotkanie w fazie zasadniczej Ligi Mistrzów, mierząc się z FC Kopenhagą. Z kolei w sobotę Barcelona rozegra kolejne spotkanie w lidze hiszpańskiej, w którym zmierzy się z Elche.