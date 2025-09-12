Yamal nie zwraca uwagi na krytykę. „Taka jest cena sukcesu”

Lamine Yamal jest pod stałą obserwacją mediów z całego świata, które analizują każdy jego ruch. Młody gwiazdor Barcelony zapewnia, że nie zwraca uwagi na krytykę.

fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY Na zdjęciu: Lamine Yamal

Yamal odporny na krytykę

Lamine Yamal w bardzo młodym wieku wywalczył miejsce w składzie Barcelony i stał się fenomenem na światową skalę. W zeszłym roku wspólnie z reprezentacją Hiszpanii zdobył mistrzostwo Europy, stanowiąc o sile jej ofensywy. Nie ulega wątpliwościom, że to olbrzymi talent, na miarę największych gwiazd piłki nożnej.

W Barcelonie obawiają się natomiast o to, czy nie przytłoczy go gigantyczna medialność. Yamal ma ogrom fanów, ale jednocześnie wielu krytyków, którzy czyhają na jego potknięcia. O 18-latku rozpisują się media na całym świecie, przytaczając zarówno dobre momenty, jak i potencjalne wpadki.

Podczas przerwy między sezonami Yamal udał się na intrygujące wakacje, podczas których chociażby imprezował wspólnie z Neymarem. Od początku kampanii 2025/2026 prezentuje się natomiast bardzo dobrze. Sam zawodnik przyznaje, że nie zwraca uwagi na medialne doniesienia i krytykę, która jest wymierzona w jego kierunku. Ma świadomość, że wynika to z jego świetnej gry.

– Nie czytam wszystkiego. Mam świadomość, że im lepiej grasz, tym więcej o tobie się mówi. To normalne. Widzieliście kiedyś, żeby ludzie się dziwili, że 18-latek poszedł na imprezę? Albo że w jakiś sposób celebruje bramkę. Jutro napiszą, że powiedziałem cześć, albo że mam dziewczynę. Taka jest cena sukcesu – tłumaczy Yamal.