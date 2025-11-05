Andres Iniesta zabrał głos w sprawie Yamala. Nie ma wątpliwości!

Andres Iniesta o Lamine Yamalu
Lamine Yamal w ostatnim czasie musi mierzyć się z różnego rodzaju krytycznymi opiniami. Na kilka słów wsparcia młody zawodnik mógł jednak liczyć od byłego kapitana FC Barcelony – Andresa Iniesty.
– To proces trwający całe życie. Zawodnik ma 18 lat, musi się ciągle uczyć, doskonalić, popełniać błędy i rozwijać się po drodze. Kiedy jest się w centrum uwagi, każda drobnostka czy szczegół od razu spotyka się z krytyką. Uważam, że to fantastyczne móc oglądać Lamine Yamala co tydzień – podkreślił były reprezentant Hiszpanii cytowany przez Markę.
Lamine Yamal to zawodnik, który w trakcie trwającego sezonu wystąpił jak dotąd w dziewięciu spotkaniach, licząc wszystkie rozgrywki. Strzelił w nich cztery gole i zaliczył pięć kluczowych podań.
Młody piłkarz ma już na swoim koncie 23 występy w drużynie narodowej. Debiut w reprezentacji Hiszpanii zaliczył w 2023 roku. Jak na razie zdobył sześć bramek w barwach narodowych. Lamine Yamal może pochwalić się dwoma nagrodami Kopa Trophy, przyznawanymi przez France Football najlepszym zawodnikom poniżej 21. roku życia.
Piłkarz został również wybrany najlepszym zawodnikiem przez Tuttosport w prestiżowym plebiscycie Golden Boy. To wyróżnienie trafia do graczy poniżej 21. roku życia, którzy występują w najwyższej klasie rozgrywkowej w jednej z lig europejskich.
Czytaj więcej: Zaskakujące wieści dotyczące Barcelony. Flick mógł już podjąć decyzję