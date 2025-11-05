Andres Iniesta zabrał głos w sprawie Yamala. Nie ma wątpliwości!

Lamine Yamal to bez wątpienia jeden z najlepszych zawodników świata. Tymczasem na temat młodego gracza kilka zdań wypowiedział były piłkarz Katalończyków – Andres Iniesta.

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Andres Iniesta o Lamine Yamalu

Lamine Yamal w ostatnim czasie musi mierzyć się z różnego rodzaju krytycznymi opiniami. Na kilka słów wsparcia młody zawodnik mógł jednak liczyć od byłego kapitana FC Barcelony – Andresa Iniesty.

– To proces trwający całe życie. Zawodnik ma 18 lat, musi się ciągle uczyć, doskonalić, popełniać błędy i rozwijać się po drodze. Kiedy jest się w centrum uwagi, każda drobnostka czy szczegół od razu spotyka się z krytyką. Uważam, że to fantastyczne móc oglądać Lamine Yamala co tydzień – podkreślił były reprezentant Hiszpanii cytowany przez Markę.

Lamine Yamal to zawodnik, który w trakcie trwającego sezonu wystąpił jak dotąd w dziewięciu spotkaniach, licząc wszystkie rozgrywki. Strzelił w nich cztery gole i zaliczył pięć kluczowych podań.

Młody piłkarz ma już na swoim koncie 23 występy w drużynie narodowej. Debiut w reprezentacji Hiszpanii zaliczył w 2023 roku. Jak na razie zdobył sześć bramek w barwach narodowych. Lamine Yamal może pochwalić się dwoma nagrodami Kopa Trophy, przyznawanymi przez France Football najlepszym zawodnikom poniżej 21. roku życia.

Piłkarz został również wybrany najlepszym zawodnikiem przez Tuttosport w prestiżowym plebiscycie Golden Boy. To wyróżnienie trafia do graczy poniżej 21. roku życia, którzy występują w najwyższej klasie rozgrywkowej w jednej z lig europejskich.

