Zaskakujące wieści dotyczące Barcelony. Flick mógł już podjąć decyzję

07:40, 5. listopada 2025
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  ABC

FC Barcelona jest przed kolejnym spotkaniem w Lidze Mistrzów w tym sezonie, mierząc się z Club Brugge. Tymczasem interesujące wieści na temat Hansiego Flicka podał portal ABC.

Hansi Flick
fot. Rosdemora / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Hansi Flick może po sezonie pożegnać się z Barceloną

FC Barcelona w poprzedniej kampanii pod wodzą trenera Hansiego Flicka wygrywała wszystko, co się dało. Nie tylko sięgnęła po mistrzostwo La Liga, ale też triumfowała w Superpucharze Hiszpanii i zdobyła Puchar Króla. Tymczasem ciekawe informacje dotyczące szkoleniowca Katalończyków przekazał portal ABC.

Źródło przekonuje, że po zakończeniu trwającego sezonu z klubem może pożegnać się niemiecki szkoleniowiec. Flick miał już przekazać przedstawicielom władz klubu swoje zamiary związane z zakończeniem współpracy z Barceloną. Jako powód miały zostać podane narastające zmęczenie oraz frustracja sytuacją w klubie.

Flick ma być niezadowolony z etyki pracy niektórych zawodników. Niemiec jednocześnie ma odczuwać niewystarczające wsparcie ze strony zarządu klubu. Jasne jest jednak, że nikt z władz Barcelony nie potwierdził jeszcze tej sytuacji.

Warto podkreślić, że serwis ABC jest źródłem madryckim, co sprawia, że do tego typu informacji należy przynajmniej na razie podchodzić z dystansem. Najpewniej w niedalekiej przyszłości więcej będzie wiadomo w sprawie planów Flicka.

Niemiecki szkoleniowiec objął stery nad hiszpańską ekipą w maju 2024 roku. Zanim podjął się wyzwania związanego z pracą w Barcelonie, był selekcjonerem reprezentacji Niemiec. Wcześniej natomiast prowadził Bayern Monachium.

