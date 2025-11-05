Zaskakujące wieści dotyczące Barcelony. Flick mógł już podjąć decyzję

Hansi Flick może po sezonie pożegnać się z Barceloną
FC Barcelona w poprzedniej kampanii pod wodzą trenera Hansiego Flicka wygrywała wszystko, co się dało. Nie tylko sięgnęła po mistrzostwo La Liga, ale też triumfowała w Superpucharze Hiszpanii i zdobyła Puchar Króla. Tymczasem ciekawe informacje dotyczące szkoleniowca Katalończyków przekazał portal ABC.
Źródło przekonuje, że po zakończeniu trwającego sezonu z klubem może pożegnać się niemiecki szkoleniowiec. Flick miał już przekazać przedstawicielom władz klubu swoje zamiary związane z zakończeniem współpracy z Barceloną. Jako powód miały zostać podane narastające zmęczenie oraz frustracja sytuacją w klubie.
Flick ma być niezadowolony z etyki pracy niektórych zawodników. Niemiec jednocześnie ma odczuwać niewystarczające wsparcie ze strony zarządu klubu. Jasne jest jednak, że nikt z władz Barcelony nie potwierdził jeszcze tej sytuacji.
Warto podkreślić, że serwis ABC jest źródłem madryckim, co sprawia, że do tego typu informacji należy przynajmniej na razie podchodzić z dystansem. Najpewniej w niedalekiej przyszłości więcej będzie wiadomo w sprawie planów Flicka.
Niemiecki szkoleniowiec objął stery nad hiszpańską ekipą w maju 2024 roku. Zanim podjął się wyzwania związanego z pracą w Barcelonie, był selekcjonerem reprezentacji Niemiec. Wcześniej natomiast prowadził Bayern Monachium.
