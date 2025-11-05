Zaskakujące wieści dotyczące Barcelony. Flick mógł już podjąć decyzję

FC Barcelona jest przed kolejnym spotkaniem w Lidze Mistrzów w tym sezonie, mierząc się z Club Brugge. Tymczasem interesujące wieści na temat Hansiego Flicka podał portal ABC.

fot. Rosdemora / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Hansi Flick może po sezonie pożegnać się z Barceloną

FC Barcelona w poprzedniej kampanii pod wodzą trenera Hansiego Flicka wygrywała wszystko, co się dało. Nie tylko sięgnęła po mistrzostwo La Liga, ale też triumfowała w Superpucharze Hiszpanii i zdobyła Puchar Króla. Tymczasem ciekawe informacje dotyczące szkoleniowca Katalończyków przekazał portal ABC.

Źródło przekonuje, że po zakończeniu trwającego sezonu z klubem może pożegnać się niemiecki szkoleniowiec. Flick miał już przekazać przedstawicielom władz klubu swoje zamiary związane z zakończeniem współpracy z Barceloną. Jako powód miały zostać podane narastające zmęczenie oraz frustracja sytuacją w klubie.

🔵#EXCLUSIVA Flick le dice a su 'staff' que dejará el Barça a final de curso: «Estoy muy cansado»



✍️ Informa Salvador Sostres

https://t.co/InhJ8lTrRS — ABC.es (@abc_es) November 4, 2025

Flick ma być niezadowolony z etyki pracy niektórych zawodników. Niemiec jednocześnie ma odczuwać niewystarczające wsparcie ze strony zarządu klubu. Jasne jest jednak, że nikt z władz Barcelony nie potwierdził jeszcze tej sytuacji.

Warto podkreślić, że serwis ABC jest źródłem madryckim, co sprawia, że do tego typu informacji należy przynajmniej na razie podchodzić z dystansem. Najpewniej w niedalekiej przyszłości więcej będzie wiadomo w sprawie planów Flicka.

Niemiecki szkoleniowiec objął stery nad hiszpańską ekipą w maju 2024 roku. Zanim podjął się wyzwania związanego z pracą w Barcelonie, był selekcjonerem reprezentacji Niemiec. Wcześniej natomiast prowadził Bayern Monachium.

Czytaj więcej: Bayern liderem Ligi Mistrzów. Luis Diaz z dubletem w Paryżu [WIDEO]