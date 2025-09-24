Gavi po operacji. Hansi Flick nie krył emocji w komentarzu

FC Barcelona nie będzie mogła liczyć na Gaviego, ponieważ zawodnik przeszedł operację. Na ten temat kilka zdań wyraził szkoleniowiec Katalończyków, cytowany przez AS.com.

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Hansi Flick o operacji Gaviego

FC Barcelona przez mniej więcej cztery–pięć miesięcy nie będzie mogła skorzystać z usług Gaviego. Piłkarz po urazie łąkotki przyśrodkowej przeszedł artroskopię. Na ten temat głos zabrał trener mistrzów La Liga.

– Kiedy słyszysz takie wieści, myślisz, że to źle, ale dla niego osobiście to dobrze. Teraz wiemy, co robić. Ma 21 lat i przed sobą długą karierę. Musimy myśleć o tym, żeby był w 100 procentach sprawny i silny. Musi być profesjonalnym zawodnikiem, ciężko pracować. Musimy go tego nauczyć – mówił Hansi Flick cytowany przez AS.com.

– Ma wielkie serce, jest bardzo emocjonalny. Nie powiedziałbym, że oddałby życie za ten klub, ale on dla niego żyje. To nie jest łatwe dla drużyny, bo jest tak utalentowany. Wszyscy pomożemy mu wrócić do formy – zaznaczył Niemiec.

– Jest w porządku, jest w niezłej formie. Ma wszystkie cechy, które są potrzebne, żeby wrócić. Potrzebujemy pomocy, a on jest profesjonalistą i go potrzebujemy. To zawodnik z najwyższej półki – powiedział Flick.

– Teraz, po drugiej kontuzji, musi wykazać się ogromną dyscypliną, żeby wrócić do formy… Pomożemy mu, ale on wie, że nie będzie łatwo. Jeśli ktoś ma sobie z tym poradzić, to na pewno Gavi – uzupełnił trener.

Hiszpan to środkowy pomocnik, występujący w Barcelonie od lipca 2021 roku. W trwającym sezonie zagrał w dwóch spotkaniach, notując w nich jedną asystę.

Czytaj więcej: Gwiazda Liverpoolu strzeliła gola i… wyleciała z boiska. Chiesa nie wytrzymał