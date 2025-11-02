Barcelona – Elche: znamy oficjalne składy. Wiadomo, co z Lewandowskim

Barcelona zmierzy się z Elche na Estadi Olimpic Lluis Companys w ramach 11. kolejki La Liga. Po kontuzji do gry gotowy jest już Robert Lewandowski.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Barcelona – Elche. Oficjalne składy na mecz

FC Barcelona potwierdziła, że na niedzielne spotkanie 11. kolejki La Liga z Elche będzie gotowy Robert Lewandowski. Kapitan reprezentacji Polski nabawił się kontuzji podczas październikowego zgrupowania kadry i Hansi Flick musiał szukać zastępstwa dla doświadczonego napastnika. Do kadry meczowej wrócił również Dani Olmo, który opuścił trzy spotkania.

Duma Katalonii chciała pokazać się z jak najlepszej strony przed własną publicznością i zgarnąć pełną pulę punktów, by utrzymać presję na Realu Madryt. Ekipa Flicka w ubiegły weekend przegrała z Królewskimi (1:2) w El Clasico. Elche to zespół, który ma na celu utrzymanie w hiszpańskie elicie i zajmuje solidne 9. miejsce w tabeli.

Hansi Flick od pierwszych minut w linii ataku nie postawił na Lewandowskiego i przed środowym starciem w Lidze Mistrzów z belgijskim Club Brugge usiadł na ławce rezerowych. Między słupkami zobaczymy Wojciecha Szczęsnego, który korzysta na nieobecności kontuzjowanego Joana Garcii, który lada moment ma wrócić do składu. Pierwszy gwizdek w meczu Barcelona – Elche o godzinie 18:30.

Składy na mecz Barcelona – Elche:

Barcelona: Szczęsny – Kounde, Araujo, Eric Garcia, Balde – De Jong, Casado, Lopez – Yamal, Torres, Rashford