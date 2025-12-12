Barcelona dostała ofertę. Asystent Flicka kuszony przez klub La Liga

Thiago Alcantara we wrześniu dołączył do Hansiego Flicka w sztabie jako jeden z asystentów. Z informacji Matteo Moretto wynika, że były piłkarz otrzymał ofertę przejęcia występującego w La Liga Levante.

ddp media GmbH / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Thiago Alcantara blisko Levante. Podjął decyzję co dalej z Barceloną

FC Barcelona we wrześniu tego roku ogłosiła, że do klubu ponownie wrócił Thiago Alcantara. Hiszpan w przeszłości był związany z Dumą Katalonii jako piłkarz w latach 2006-2013. Po zakończeniu kariery na chwilę dołączył do sztabu Hansiego Flicka przed sezonem poprzedniego sezonu. Kilka miesięcy temu wrócił na stałe, zostając jednym z asystentów niemieckiego szkoleniowca.

Na ten moment Alcantara nie ma żadnego innego doświadczenia w pracy trenerskiej. Mimo to nie może narzekać na brak zainteresowania. Jak ujawnił Matteo Moretto były pomocnik otrzymał ostatnio ciekawą propozycję od jednego z klubów w La Liga.

Zatrudnieniem 34-latka zainteresowane było Levante, czyli ostatnia drużyna bieżącego sezonu ligi hiszpańskiej. Ostatnio pracę w klubie z powodu słabych wyników stracił Alvaro del Moral. Jego następcą miał zostać Thiago Alcantara, ale asystent Flicka odrzucił ofertę.

Propozycję pracy w roli trenera Levante otrzymał również Raul Gonzalez. Legenda Realu Madryt podobnie jak Alcantara nie był zainteresowany ofertą „Granotes„. Wygląda więc na to, że zarząd 20. drużyny La Liga wciąż musi szukać nowego trenera.