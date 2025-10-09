Frenkie de Jong nie gryzł się w język! Ostra reakcja na pomysł La Liga

FC Barcelona jedno ze spotkań ligowych ma rozegrać w Stanach Zjednoczonych. Tymczasem komentarzem na ten temat, w rozmowie cytowanej przez Sport.es, podzielił się Frenkie de Jong.

fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Frenkie de Jong

Frenkie de Jong jednoznacznie o grze Barcelony w Stanach Zjednoczonych

FC Barcelona rywalizuje w trakcie kampanii 2025/2026 o mistrzostwo La Liga, chcąc tym samym obronić mistrzowski tytuł. Tymczasem rywalizacja 17. kolejki ligi hiszpańskiej, w której Katalończycy zagrają z Villarreal, ma odbyć się w Miami, na Hard Rock Stadium. Ten pomysł skrytykował pomocnik Blaugrany.

– Nie podoba mi się pomysł, żebyśmy tam grali. Nie zgadzam się z tym. To niesprawiedliwe wobec turnieju. Teraz gramy mecz wyjazdowy na neutralnym boisku. Nie podoba mi się to. Nie sądzę, żeby to było w porządku wobec zawodników – mówił Frenkie de Jong cytowany przez Sport.es.

– Kluby otrzymają za to pieniądze, ale nie zgadzam się na rozgrywanie meczu La Liga w Miami. Rozumiem, że inne kluby też się na to nie zgadzają – uzupełnił reprezentant Holandii.

Wcześniej pojawiły się informacje, że za grę za oceanem hiszpańskie kluby mogą zarobić mniej więcej 5–6 milionów euro. Tym samym innowacyjne rozwiązanie może być z punktu widzenia ekonomicznego bardzo korzystne.

De Jong trafił do Barcelony w lipcu 2019 roku za 86 milionów euro z Ajaxu. Aktualny kontrakt zawodnika z Katalończykami obowiązuje do końca czerwca przyszłego roku. W tym sezonie piłkarz wystąpił jak dotąd w ośmiu spotkaniach, zaliczając jedną asystę i spędzając na boisku 643 minuty.

Czytaj więcej: Barcelona obserwuje zawodnika Borussii. To on może przejąć rolę Lewandowskiego