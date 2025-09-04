Barcelona czy Real Madryt? Rivaldo wskazał faworyta do mistrzostwa

Rivaldo skomentował początek sezonu w wykonaniu FC Barcelony oraz pracę Xabiego Alonso w Realu Madryt. Brazylijczyk cytowany przez "Sport" wskazał też swojego faworyta do tytułu mistrzowskiego w Hiszpanii.

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Rivaldo

Rivaldo uspokaja kibiców Barcelony i wspiera strategię Alonso

FC Barcelona rozpoczęła sezon od dwóch zwycięstw i remisu, co dało jej siedem punktów w trzech kolejkach. Styl gry zespołu Hansiego Flicka budzi jednak wątpliwości wśród kibiców. Rivaldo, który jest żywą legendą Blaugrany, zaapelował o cierpliwość.

– W zeszłym sezonie drużyna zdobyła ligę i puchar. To naturalne, że teraz wszystko jest porównywane do poprzedniej kampanii. Ale jest za wcześnie na krytykę. Barcelona jest silna i nadal jest faworytem w rozgrywkach – ocenił Brazylijczyk.

Były piłkarz podkreślił także, że prawdziwe testy dopiero nadejdą. – Ważne rozgrywki, jak Liga Mistrzów, zaczynają się wkrótce. To zmienia perspektywę. Barcelona jest przyzwyczajona do presji i nie widzę w tym problemu – dodał.

Rivaldo odniósł się również do relacji Xabiego Alonso z Viniciusem. W meczu drugiej kolejki trener Realu Madryt posadził Brazylijczyka na ławce w spotkaniu z Oviedo. – Nie widzę w tym kary. To strategia, by wyciągnąć z niego to, co najlepsze. Efekt już widać, bo zaczął zdobywać bramki – wyjaśnił.

Jego zdaniem Alonso potrafi doskonale zarządzać wielkimi piłkarzami. – Był wielkim zawodnikiem, więc wie, jak myśli piłkarz taki jak Vinicius. Czasem trzeba zrobić korektę, ale chodzi o to, by pomóc. Alonso chce jak najlepiej dla swoich graczy – zaznaczył Rivaldo.

Legenda Barcelony pochwaliła także Rodrygo za pozostanie w Realu. Uważa, że to dobry krok, ponieważ zawodnik ma jakość, by decydować o wynikach. Zdaniem Rivaldo Alonso znajdzie sposób, by wykorzystać potencjał młodego napastnika.

Zobacz również: Grosicki w kadrze to nie cyrk. To powinien być nasz kapitan