Barcelona celuje w historyczne osiągnięcie. Flick o tym marzy

Flick chce zdobyć 100 punktów w La Liga
FC Barcelona po ostatniej kolejce ma 70 punktów i cztery punkty przewagi nad rywalami w tabeli. Do końca sezonu pozostało dziesięć spotkań, a więc do zdobycia jest jeszcze trzydzieści punktów. Jeśli zespół wygra wszystkie mecze, może zakończyć rozgrywki z dorobkiem stu punktów.
Taki wynik w historii La Liga udało się osiągnąć tylko dwa razy. Pierwszym trenerem który przekroczył tę granicę był Jose Mourinho. Jego Real Madryt zdobył sto punktów w sezonie 2011/12.
Tamta drużyna przegrała tylko dwa mecze w całych rozgrywkach. Zespół zanotował trzydzieści dwa zwycięstwa i cztery remisy. Real zdobył także rekordowe 121 bramek, a Cristiano Ronaldo strzelił w tamtym sezonie 46 goli.
Rok później ten sam wynik osiągnęła FC Barcelona prowadzona przez Tito Vilanovę. Drużyna zakończyła sezon z dorobkiem stu punktów i zdobyła 115 bramek. Liderem ofensywy był Lionel Messi, który również zdobył 46 goli.
Aby powtórzyć ten wyczyn, Barcelona musi wygrać wszystkie pozostałe mecze. Na własnym stadionie zagra z Rayo Vallecano, Espanyolem, Celtą Vigo, Realem Madryt oraz Realem Betis. Na wyjazdach czekają ją starcia z Atletico Madryt, Getafe, Osasuną, Alaves oraz Valencią.
