FC Barcelona w rewanżowym meczu z Atletico Madryt musi odrobić cztery bramki różnicy. Na domiar złego nie zagra Robert Lewandowski. Kto zastąpi Polaka? Oto przewidywane składy na mecz Barcelona - Atletico.

Przewidywane składy na mecz FC Barcelona – Atletico Madryt

FC Barcelona musi liczyć na cud podczas rewanżowego spotkania z Atletico Madryt w półfinale Pucharu Króla. Pierwszy mecz obu drużyn zakończył się porażką Katalończyków (0:4). Hansi Flick i spółka będą musieli wygrać różnicą pięciu goli, jeśli chcą awansować do finału. Wiadomo już, że we wtorkowym starciu nie wystąpi Robert Lewandowski. Polak doznał kontuzji w rywalizacji z Villarrealem.

Kto zastąpi 37-letniego napastnika? Niespodzianki nie będzie, ponieważ według dziennika Sport na dziewiątce klasycznie zagra Ferran Torres. Skład, jaki planuje wystawić Hansi Flick, będzie inny w porównaniu do pierwszego meczu. W wyjściowej jedenastce mają nastąpić cztery zmiany. Nie zagra na pewno Eric Garcia ze względu na czerwoną kartkę. Obrońcą powinien zastąpić Gerard Martin. W linii defensywnej miejsce Alejandro Balde ma zająć Joao Cancelo. Korekt doczekamy się także w środku pola. Frenkiego De Jonga i Marca Casado zastąpić Dani Olmo oraz Pedri. Pozostałe nazwiska pozostaną bez zmian.

Przewidywane składy na mecz FC Barcelona – Atletico Madryt:

Barcelona: Garcia – Kounde, Cubarsi, Martin, Cancelo – Pedri, Olmo, Fermin – Yamal, Ferran, Raphinha

Atletico: Oblak – Llorente, Pubill, Hancko, Rugerri – Giuliano, Cardoso, Koke – Baena, Lookman, Alvarez

Mecz Barcelona – Atletico Madryt rozpocznie się we wtorek (3 marca) o godzinie 21:00.

