Barcelona wraca na Camp Nou! Znamy składy na starcie z Athletic

FC Barcelona po dwóch latach przerwy znów zagra mecz na Spotify Camp Nou. O 16:15 rozpocznie się starcie z Athletic Club w ramach 13. kolejki La Liga. Znamy już składy obu drużyn na ten pojedynek.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski od początku, Szczęsny na ławce

FC Barcelona na ten dzień czekała bardzo długo. Powrót na modernizowany stadion Camp Nou był wielokrotnie przekładany w czasie. Pierwsze prognozy sugerowały, że Duma Katalonii wróci na swój legendarny obiekt już listopadzie ubiegłego roku. Teraz, po wielu miesiącach oczekiwania wreszcie stał się faktem.

Hansi Flick nieco zaskoczył zestawieniem pierwszej jedenastki biorąc pod uwagę to, co sugerowały prognozy hiszpańskich mediów. Od pierwszej minuty zabraknie między innymi Raphinhi czy Rashforda. Jest natomiast Robert Lewandowski, który znów będzie liderem ofensywy.

Zgodnie z przewidywaniami między słupki wrócił po kontuzji Joan Garcia. Tym samym Wojciech Szczęsny sobotni hit La Liga obejrzy z ławki rezerwowych.

FC Barcelona po 12. kolejkach La Liga ma trzy punkty straty do prowadzącego Realu Madryt. Mecz z Athletic jest więc znakomitą okazją, by zrównać się punktami z Królewskimi i jednocześnie przypieczętować powrót na Camp Nou zwycięstwem.

Barcelona – Athletic: oficjalne składy

FC Barcelona: Joan Garcia, Balde, Cubarsi, Eric Garcia, Kounde, Gerard Martin, Olmo, Fermin Lopez, Ferran Torres, Lewandowski, Yamal

Atheltic: Simon, Berchiche, Berenguer, Gomez, Gorosabel, Juaregizar, Laporte, Ruiz de Galarettam Sancet, Vivian, Nico Williams.

