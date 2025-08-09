Był na wylocie, a teraz… Barcelona chce go zatrzymać!

FC Barcelona do tej pory chciała się pozbyć Andreasa Christensena. Tymczasem nastąpił nieoczekiwany zwrot akcji. Duma Katalonii zamierza przedłużyć umowę z Duńczykiem - podaje hiszpański "Sport".

Andreas Christensen może zostać w Barcelonie!

FC Barcelona ma olbrzymie plany na 2026 rok. Joan Laporta zamierza bowiem dokonać wielkich wzmocnień. Najpierw jednak Duma Katalonii chce zarobić odpowiednie pieniądze, przez co wielu zawodników znajduje się na wylocie z klubu. W tym gronie znalazł się Andreas Christensen. Duńczyk jednak ostatnio zaznaczył, że nie zamierza latem zmieniać zespołu.

Z informacji przekazanych przez hiszpański „Sport” dowiadujemy się, że nastąpił nieoczekiwany zwrot akcji w obozie FC Barcelony. A chodzi o Andreasa Christensena. Otóż Blaugrana nie ma zamiaru w letnim okienku pozbywać się reprezentanta Danii. Ba, wkrótce władze klubu zamierzają zasiąść do negocjacji z defensorem. Tematem rozmów ma być nowa umowa.

Kontrakt Andreasa Christensena z FC Barceloną obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Dla Dumy Katalonii był to ostatni dzwonek, aby spieniężyć odejście Duńczyka. Defensor jednak nie był pożądany przez inne zespołu, przez co Blaugrana mogła zmienić zdanie w tej sprawie. Czas pokaże, czy stoper przedłuży swój pobyt w drużynie prowadzonej przez Hansiego Flicka.

Andreas Christensen do tej pory rozegrał 80 spotkań w koszulce FC Barcelony. Reprezentant Danii w tym czasie zdołał czterokrotnie wpisać się na listę strzelców. Zawodnik Dumy Katalonii może również pochwalić się trzema asystami.

