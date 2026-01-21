Bale wyjaśnił, dlaczego Xabi Alonso nie poradził sobie w Realu

Odejście Xabiego Alonso z Realu Madryt wciąż budzi sporo emocji. Głos w tej sprawie zabrał Gareth Bale, który dobrze zna realia szatni na Santiago Bernabeu.

Gareth Bale

Bale nie był zaskoczony zwolnieniem Alonso

Gareth Bale nie był zaskoczony rozstaniem Realu z Alonso. Podkreślił, że praca w Madrycie znacząco różni się od prowadzenia innych zespołów, nawet tych odnoszących sukcesy.

Xabi Alonso? Nie jestem zaskoczony. Doskonale rozumiem, jak działa Real Madryt. Jeśli nie ma wyników, a nie musi być ich wcale bardzo dużo, wylatujesz. Xabi jest świetnym trenerem, to co zrobił w Bayerze Leverkusen było imponujące. Zdobywał trofea i świetnie prowadził drużynę. Ale w Realu nie wystarczy być trenerem. Trzeba umieć zarządzać ego w szatni. Uspokajać je. Nie potrzeba wielkiej pracy taktycznej, bo masz piłkarzy, którzy potrafią wygrać mecz w jednej chwili – powiedział Bale, cytowany przez AS.

Słowa Walijczyka dobrze wpisują się w doniesienia z Hiszpanii. Jak ujawnił Fabrizio Romano, Xabi Alonso nie został zwolniony, lecz sam poprosił o odejście. Uznał, że drużyna nie akceptuje jego pomysłów i dalsza praca nie ma sensu ani dla niego, ani dla klubu.

Oficjalnie komunikowano o wspólnej decyzji, media szybko zaczęły pisać o napięciach w szatni. Relacje trenera z częścią zespołu miały być trudne już od Klubowych Mistrzostw Świata. Według niektórych źródeł zawodnicy nie czuli się przekonani do jego stylu prowadzenia drużyny.

