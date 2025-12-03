Real triumfuje w Kraju Basków. Niesamowity występ Mbappe
Królewscy przystępowali do pojedynku na San Mames podwójnie zmotywowani. Real Madryt w poprzednim sezonie nie poradził sobie w ligowym meczu w Bilbao i szukał rewanżu. Na dodatek w weekend tylko zremisował z Gironą i stracił prowadzenie w La Liga. Xabi Alonso koniecznie musiał poprawić swoje notowania. Media łączyły go z możliwym zwolnieniem.
Już w 7. minucie Unai Simon musiał sięgać do siatki. Trent Alexander-Arnold posłał dalekie podanie na lewe skrzydło. Kylian Mbappe opanował futbolówkę i popędził w kierunku bramki rywali. Francuz wpadł w pole karne i zamknął efektowny rajd znakomitym strzałem zza szesnastki.
Athletic walczył o wyrównanie, ale jeszcze przed przerwą stracił drugiego gola. Znakomita współpraca francuskiego duetu w 42. minucie zakończyła się trafieniem Eduardo Camavingi. Asystą popisał się Mbappe. W 59. minucie gwiazdor Realu cieszył się z dubletu, a Real z prowadzenia 3:0. Unai Simon skapitulował po fenomenalnym uderzeniu z dystansu.
Los Leones zostali rozbici w swojej jaskini. Real Madryt wygrał na San Mames 3:0 i z dorobkiem 36 punktów plasuje się na 2. miejscu. Prowadzi Barcelona, która zgromadziła o jedno oczko więcej.
Mbappe w pojedynku na San Mames zdobył swoją piętnastą i szesnastą bramkę w tym sezonie La Liga. 26-latek wyraźnie przewodzi w klasyfikacji najlepszych strzelców. Drugie miejsce zajmują Robert Lewandowski, Ferran Torres i Vedat Muriqi, którzy mogą pochwalić się ośmioma trafieniami.
Athletic Bilbao – Real Madryt 0:3 (0:2)
Mbappe 7′, 59′, Camavinga 42′