Real demoluje w hicie. Fenomenalny Mbappe ucieka Lewandowskiemu [WIDEO]

20:57, 3. grudnia 2025
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Goal.pl

Real Madryt wygrał w jaskini lwa. Królewscy zrewanżowali się za porażkę na San Mames w poprzednim i pokonali Athletic Bilbao. Kylian Mbappe ucieka Robertowi Lewandowskiemu w klasyfikacji najlepszych strzelców La Liga.

Dani Vivian i Kylian Mbappe (Athletic - Real)
Obserwuj nas w
Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: Dani Vivian i Kylian Mbappe (Athletic - Real)

Real triumfuje w Kraju Basków. Niesamowity występ Mbappe

Królewscy przystępowali do pojedynku na San Mames podwójnie zmotywowani. Real Madryt w poprzednim sezonie nie poradził sobie w ligowym meczu w Bilbao i szukał rewanżu. Na dodatek w weekend tylko zremisował z Gironą i stracił prowadzenie w La Liga. Xabi Alonso koniecznie musiał poprawić swoje notowania. Media łączyły go z możliwym zwolnieniem.

Już w 7. minucie Unai Simon musiał sięgać do siatki. Trent Alexander-Arnold posłał dalekie podanie na lewe skrzydło. Kylian Mbappe opanował futbolówkę i popędził w kierunku bramki rywali. Francuz wpadł w pole karne i zamknął efektowny rajd znakomitym strzałem zza szesnastki.

Athletic walczył o wyrównanie, ale jeszcze przed przerwą stracił drugiego gola. Znakomita współpraca francuskiego duetu w 42. minucie zakończyła się trafieniem Eduardo Camavingi. Asystą popisał się Mbappe. W 59. minucie gwiazdor Realu cieszył się z dubletu, a Real z prowadzenia 3:0. Unai Simon skapitulował po fenomenalnym uderzeniu z dystansu.

Los Leones zostali rozbici w swojej jaskini. Real Madryt wygrał na San Mames 3:0 i z dorobkiem 36 punktów plasuje się na 2. miejscu. Prowadzi Barcelona, która zgromadziła o jedno oczko więcej.

Mbappe w pojedynku na San Mames zdobył swoją piętnastą i szesnastą bramkę w tym sezonie La Liga. 26-latek wyraźnie przewodzi w klasyfikacji najlepszych strzelców. Drugie miejsce zajmują Robert Lewandowski, Ferran Torres i Vedat Muriqi, którzy mogą pochwalić się ośmioma trafieniami.

Athletic Bilbao – Real Madryt 0:3 (0:2)

Mbappe 7′, 59′, Camavinga 42′

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Kylian Mbappe zdobył piękną bramkę. Real Madryt liczy na przełamanie [WIDEO]
WSG Tirol - Real Madryt
Gwiazda chce opuścić Real. Prosi o zgodę na transfer!
Vinicius Junior
Konflikt, kontrakt i przyszłość. Vinicius Junior w centrum burzy