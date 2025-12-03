Real Madryt wygrał w jaskini lwa. Królewscy zrewanżowali się za porażkę na San Mames w poprzednim i pokonali Athletic Bilbao. Kylian Mbappe ucieka Robertowi Lewandowskiemu w klasyfikacji najlepszych strzelców La Liga.

Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: Dani Vivian i Kylian Mbappe (Athletic - Real)

Real triumfuje w Kraju Basków. Niesamowity występ Mbappe

Królewscy przystępowali do pojedynku na San Mames podwójnie zmotywowani. Real Madryt w poprzednim sezonie nie poradził sobie w ligowym meczu w Bilbao i szukał rewanżu. Na dodatek w weekend tylko zremisował z Gironą i stracił prowadzenie w La Liga. Xabi Alonso koniecznie musiał poprawić swoje notowania. Media łączyły go z możliwym zwolnieniem.

Już w 7. minucie Unai Simon musiał sięgać do siatki. Trent Alexander-Arnold posłał dalekie podanie na lewe skrzydło. Kylian Mbappe opanował futbolówkę i popędził w kierunku bramki rywali. Francuz wpadł w pole karne i zamknął efektowny rajd znakomitym strzałem zza szesnastki.

𝐊𝐘𝐋𝐈𝐀𝐍 𝐌𝐁𝐀𝐏𝐏𝐄 𝐉𝐄𝐒𝐓 𝐍𝐈𝐄 𝐃𝐎 𝐙𝐀𝐓𝐑𝐙𝐘𝐌𝐀𝐍𝐈𝐀! ⚡ Kapitalnie ruszył Francuz i strzelił nie do obrony! 🔝🔥



📺 Mecz trwa w CANAL+: https://t.co/ObSwpSWN1a pic.twitter.com/nNtYfqi4UK — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) December 3, 2025

Athletic walczył o wyrównanie, ale jeszcze przed przerwą stracił drugiego gola. Znakomita współpraca francuskiego duetu w 42. minucie zakończyła się trafieniem Eduardo Camavingi. Asystą popisał się Mbappe. W 59. minucie gwiazdor Realu cieszył się z dubletu, a Real z prowadzenia 3:0. Unai Simon skapitulował po fenomenalnym uderzeniu z dystansu.

Los Leones zostali rozbici w swojej jaskini. Real Madryt wygrał na San Mames 3:0 i z dorobkiem 36 punktów plasuje się na 2. miejscu. Prowadzi Barcelona, która zgromadziła o jedno oczko więcej.

𝐃𝐔𝐁𝐋𝐄𝐓 𝐊𝐘𝐋𝐈𝐀𝐍𝐀 𝐌𝐁𝐀𝐏𝐏𝐄! ⚽⚽ Do gola po rajdzie w pierwszej połowie Francuz dokłada drugie trafienie z dystansu! 🎯 Jest forma! 🔥



📺 Transmisja w CANAL+: https://t.co/ObSwpSWN1a pic.twitter.com/BSbkdSkbjZ — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) December 3, 2025

Mbappe w pojedynku na San Mames zdobył swoją piętnastą i szesnastą bramkę w tym sezonie La Liga. 26-latek wyraźnie przewodzi w klasyfikacji najlepszych strzelców. Drugie miejsce zajmują Robert Lewandowski, Ferran Torres i Vedat Muriqi, którzy mogą pochwalić się ośmioma trafieniami.

Athletic Bilbao – Real Madryt 0:3 (0:2)

Mbappe 7′, 59′, Camavinga 42′