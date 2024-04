Arda Gueler nie chce odchodzić na wypożyczenie i planuje walczyć o pierwszy skład w Realu Madryt. Turecki pomocnik w piątkowym spotkaniu z Realem Sociedad może wybiec w wyjściowej jedenastce - uważa hiszpański dziennik AS.

Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Arda Gueler

Gueler chce walczyć o skład w Realu. Nie myśli o wypożyczeniu

Dotychczasowy pobyt Ardy Guelera w Realu Madryt można uznać za rozczarowujący. 19-latek przez pierwszą część sezonu nie był dostępny dla Carlo Ancelottiego z powodu kontuzji. Gdy ofensywny pomocnik wrócił do pełni sił, to ciężko już było mu walczyć o pierwszy skład Królewskich. Co więcej, sześciokrotny reprezentant Turcji często nawet nie podnosi się z ławki rezerwowych.

Warto jednak podkreślić, że kiedy Carletto dawał szanse byłemu zawodnikowi Fenerbahce Stambuł, to ten błyszczał na boisku. Arda Gueler w obecnej kampanii rozegrał 7 meczów (łącznie 98 minut), zdobył jedną bramkę, wywalczył rzut karny, uderzył w poprzeczkę, a także strzelił w słupek. Ekipa Los Blancos ostatnio pokonała Barcelonę 3:2 w El Clasico powiększając nad nią przewagę do jedenastu punktów.

To może wpłynąć na sytuację tureckiego pomocnika, który w kolejnych spotkaniach powinien otrzymać więcej minut. Królewscy są bowiem już praktycznie pewni mistrzostwa La Ligi, a Carlo Ancelotti będzie rotował składem. Jak poinformowała hiszpańska gazeta “AS”, Gueler może zagrać w wyjściowej jedenastce Realu Madryt w piątkowym pojedynku z Realem Sociedad. Sam piłkarz nie myśli o wypożyczeniu i chce walczyć o swoją przyszłość na Santiago Bernabeu.