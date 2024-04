Bernardo Silva uważa, że jego cykl w Manchesterze City dobiegł końca i najbliższego lata chce dołączyć do Barcelony - poinformował Ferran Correas. Portugalczyk jest dostępny za 58 mln euro.

MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: Bernardo Silva i Kevin De Bruyne

Bernardo Silva oferuje się Barcelonie. Dojdzie do wielkiego transferu?

Bernardo Silva w barwach Manchesteru City z powodzeniem występuje od lipca 2017 roku, kiedy to przeprowadził się na Etihad Stadium za 50 milionów euro z AS Monaco. Ofensywny pomocnik w koszulce Obywateli gra już więc od prawie siedmiu lat. Dlatego 88-krotny reprezentant Portugalii w nadchodzącym letnim okienku transferowym chce spróbować nowego wyzwania – donosi Ferran Correas.

Według wspomnianego dziennikarza 29-latek ma preferowany kierunek swojego kolejnego przystanku w karierze. Bernardo Silva podobno szaleje bowiem na punkcie Barcelony. Wychowanek Benfiki Lizbona z przeprowadzką do stolicy Katalonii łączony był już w przeszłości, ale ostatecznie przedłużył umowę z drużyną The Citizens. Kontrakt między stronami obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku i znajduje się w nim klauzula odstępnego.

Za etatowego reprezentanta Portugalii trzeba będzie zapłacić dokładnie 58 milionów euro. Ciężko powiedzieć, czy Barca znajdzie środki finansowe, żeby sprowadzić Silvę na Camp Nou. Joan Laporta i spółka najpierw muszą dokonać kilku sprzedaży, a dopiero później myśleć o ewentualnych wzmocnieniach. Bernardo w obecnym sezonie rozegrał 42 spotkania, strzelił 11 bramek oraz zanotował 5 asyst.