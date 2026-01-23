Arbeloa zdradził dwa kluczowe czynniki. Taki ma być jego Real

Real Madryt powoli rozkręca się pod wodzą Alvaro Arbeloi. Na konferencji prasowej trener zdradził, jak będzie wyglądać jego drużyna. Hiszpan użył dwóch słów: pasja i charakter.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Alvaro Arbeloa

Pasja i charakter – tym ma wyróżniać się Real Madryt pod wodzą Arbeloi

Alvaro Arbeloa pracę w roli trenera Realu Madryt rozpoczął od sensacyjnej porażki z Albacete (2:3) w Pucharze Króla. Natomiast z każdym następnym meczem gra zespołu, a co za tym idzie wyniki, były coraz lepsze. W środku tygodnia Królewscy zmiażdżyli AS Monaco, wygrywając w Lidze Mistrzów aż (6:1). Proces wprowadzania nowej myśli szkoleniowej przebiega więc prawidłowo.

W najbliższy weekend Real zmierzy się z Villarrealem. Będzie to pierwszy poważny sprawdzian dla Arbeloi. Żółta Łódź Podwodna to jedna z rewelacji La Liga. Na ten moment zajmują 3. miejsce w tabeli ze stratą tylko siedmiu punktów do Los Blancos.

Na konferencji prasowej Arbeloa został zapytany o to, jak chce, żeby wyglądał „jego” Real Madryt. Odpowiedź 43-latka zawierała dwa kluczowe czynniki. Jako najważniejsze cechy wskazał, że zespół powinien mieć w sobie pasję i charakter.

– Jak chcę, żeby grał Real Madryt? Poza taktyką i schematami gry chcę, żeby Real miał pasję i charakter. Zjednoczona drużyna, która atakuje razem, trzyma się razem i zawodnicy poświęcają się dla siebie nawzajem – powiedział Alvaro Arbeloa, cytowany przez Madrid Zone.

Przed drużyną Arbeloi trudny terminarz. Real oprócz starcia z Villarrealem zmierzy się również z Rayo Vallecano, Valencią i Realem Sociedad. Do tego czeka ich ostatni mecz w fazie ligowej Ligi Mistrzów, w którym spotkają się z Benfiką.