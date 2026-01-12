Arbeloa nowym trenerem Realu Madryt. Wiadomo, kiedy debiut

Real Madryt zdecydował się na zmianę trenera. Xabiego Alonso na stanowisku szkoleniowca zastąpił Alvaro Arbeloa. Pierwszy mecz pod wodzą nowego trenera Królewscy zagrają w środę (14 stycznia).

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Alvaro Arbeloa

Arbeloa trenerem Realu Madryt! Debiut w Pucharze Króla

Real Madryt po raz ostatni zmienił trenera w trakcie sezonu w marcu 2019 roku. Wtedy pracę stracił Santiago Solari, którego zastąpił uwielbiany w klubie Zinedine Zidane. Francuz odpowiadał za wyniki Królewskich nieco ponad dwa lata do maja 2021 roku. Po nim schedę na cztery lata przejął Carlo Ancelotti. Włoski taktyk rozstał się z Los Blancos przed Klubowymi Mistrzostwami Świata 2025.

Jego następcą został Xabi Alonso, który miał być „trenerem na lata”. Rzeczywistość okazała się jednak brutalna, a 44-latek po sześciu miesiącach odszedł z Bernabeu. Jak poinformował Fabrizio Romano, szkoleniowiec sam zdecydował się ustąpić ze stanowiska.

Florentino Perez nie zwlekał długo z ogłoszeniem nowego trenera. Chwilę po komunikacie o rozstaniu z Alonso, stało się jasne, że stery w klubie przejął Alvaro Arbeloa. Kim jest 42-latek, który poprowadzi drużynę przynajmniej do końca sezonu? Kibice znają go doskonale, ponieważ w przeszłości był piłkarzem Los Blancos w latach 2001-2006 i 2009-2016. Z kolei od 2020 roku pracował w klubowej akademii.

Arbeloa pierwszy mecz w roli trenera Realu Madryt rozegra w środę (14 stycznia). Rywalem wicemistrza Hiszpanii będzie drugoligowy zespół Albacete w 1/8 finału Pucharu Króla. We wtorek (13 stycznia) poprowadzi pierwszy trening, który zaplanowano na godzinę 11:00. Po nim odbędzie się oficjalna konferencja prasowa przed zbliżającym się spotkaniem.