Arbeloa nie czekał po porażce Realu. Zadzwonił do Pereza

Real Madryt uległ Osasune 1:2 i stracił kontrolę nad walką o lidera La Liga. Alvaro Arbeloa po meczu wziął pełną odpowiedzialność za porażkę i zadzwonił do Florentino Pereza z przeprosinami, donosi Defensa Central.

Arbeloa przyznał się do błędów po porażce Realu

Real Madryt notował udaną serię w lidze, ale w Pampelunie wszystko się zatrzymało. Porażka z Osasuną oznacza, że Barcelona może odzyskać pierwsze miejsce w tabeli. Królewscy zagrali poniżej oczekiwań i nie potrafili narzucić swojego stylu.

Według informacji Defensa Central, Alvaro Arbeloa po spotkaniu nie szukał wymówek. Szkoleniowiec miał przekazać prywatne przeprosiny Florentino Perezowi. Prezydent Realu Madryt nie był obecny na stadionie El Sadar, lecz śledził mecz i był wyraźnie rozczarowany postawą drużyny.

Perez skontaktował się telefonicznie z członkami delegacji klubu przebywającymi w Pampelunie. Choć nie rozmawiał bezpośrednio z trenerem, jego niezadowolenie zostało jasno zakomunikowane. Arbeloa za pośrednictwem współpracowników przekazał, że bierze winę na siebie i określił występ zespołu jako bardzo słaby.

Szkoleniowiec wyliczył konkretne błędy. Przyznał, że rotacje przed meczem Ligi Mistrzów z Benfiką okazały się ryzykowne. Problemy dotyczyły ustawienia defensywy, zmian w trakcie meczu oraz ogólnej struktury zespołu. Real dobrze rozpoczął spotkanie i przez pierwsze piętnaście minut wysoko pressował, lecz później tempo wyraźnie spadło.

Ta porażka może mieć poważne konsekwencje w walce o mistrzostwo. Real Madryt musi szybko odbudować pewność siebie, bo terminarz nie daje chwili wytchnienia. W najbliższych dniach kluczowe będzie nie tylko przygotowanie taktyczne, ale także reakcja mentalna zespołu.

