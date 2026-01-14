Arbeloa czeka na debiut. Takim składem ma zagrać Real Madryt

Real Madryt w środę (14 stycznia) zmierzy się z Albacete w Pucharze Króla. Będzie to debiut Alvaro Arbeloi w roli trenera Los Blancos. Oto przewidywane składy na ten mecz.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Alvaro Arbeloa

Przewidywane składy na mecz Albacete – Real Madryt

Alvaro Arbeloa dwa dni temu został zatrudniony w roli trenera Realu Madryt. Po zaledwie jednym treningu z zespołem czeka go szybki debiut. Pierwszy mecz na nowym stanowisku odbędzie się w środę 14 stycznia 2026 roku o godzinie 21:00. W 1/8 finału Pucharu Króla przeciwnikiem Los Blancos będzie drugoligowe Albacete.

Królewscy liczą, że na nowy początek pod okiem Arbeloi. Jego głównym zadaniem będzie zdobycie trofeów oraz poprawa relacji z zawodnikami. Rozgrywki o Puchar Króla są więc szansą, aby zrealizować jeden z postawionych przed nim celów.

Debiut hiszpańskiego trenera może przynieść kilka niespodzianek w składzie. Tamtejsze media do gry w wyjściowej jedenastce awizują dwóch zawodników z akademii – Jorge Cestero i Cesar Palacios. Zdaniem dziennika Marca obaj znajdą się w pierwszym składzie. Pozostałą część zespołu stworzą piłkarze, którzy ostatnio grali mniej. Między słupkami ma stanąć Andrij Łunin. Przed nim zagra m.in. Carvajal i Garcia. W środku pola Dani Ceballos i Arda Guler. Z kolei w ataku ma wystąpić od pierwszej minuty Franco Mastantuono.

Przewidywane składy na mecz Albacete – Real Madryt:

Albacete: Lizoain – Aguado, Moreno, Vallejo, Neva, JoGo – Escriche, Villar, Capi, Valverde – Jefte

Real: Lunin – Carvajal, Asencio, Huijsen, Garcia – Cestero, Guler, Ceballos – Mastantuono, Palacios, Gonzalo