Araujo wyjaśnił swoją przyszłość w Barcelonie. Tego chce obrońca

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Ronald Araujo

Araujo chce zostać w Barcelonie do końca kariery

Barcelona z pewnością może w tym sezonie liczyć się w walce o najważniejsze trofea. Z jednej strony wydaje się, że całkiem realne jest obronienie mistrzowskiego tytułu z poprzedniego sezonu ligi hiszpańskiej. Poza tym zawsze możliwe są także triumfy w Pucharze Hiszpanii oraz Superpucharze Hiszpanii. Niemniej wydaje się, że najważniejsze dla wszystkich kibiców oraz ludzi w klubie byłoby zwycięstwo w rozgrywkach Ligi Mistrzów.

To właśnie na ten tytuł zespół ze stolicy Katalonii czeka najdłużej. Ostatni raz udało się to uczynić w 2015 roku, a więc w tym roku przypadało dziesięciolecie tego triumfu. Z pewnością podniesienie w górę pucharu Ligi Mistrzów jest ważne także dla Ronalda Araujo. Urugwajczyk jakiś czas temu łączony był z odejściem z klubu, ale teraz ma nowy cel i jednoczenie wiąże przyszłość z Barceloną.

Według informacji przekazanych przez serwis „Mundo Deportivo”, Ronald Araujo chce zostać w Barcelonie do końca kariery. Marzeniem Urugwajczyka jest bowiem wygranie Ligi Mistrzów jako kapitan Dumy Katalonii. Jego umowa wygasa aktualnie wraz z końcem czerwca 2031 roku i wówczas będzie miał on 32 lata. Serwis „Transfermarkt” wycenia defensora na 35 milionów euro.

Zobacz także: Barcelona potwierdza dłuższą przerwę Garcii. Szczęsny przed wielką szansą