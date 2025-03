Ancelotti z zarzutem. Robi to najrzadziej w La Liga

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Ancelotti gra “jednym składem”

Real Madryt walczy na trzech frontach. W La Liga Królewscy zajmują 2. miejsce i tracą trzy punkty do liderującej Barcelony, w Pucharze Króla czeka ich rewanżowe starcie półfinałowego dwumeczu z Realem Sociedad, natomiast w Lidze Mistrzów w ćwierćfinale zmierzą się z Arsenalem. Napięty terminarz naturalnie wymusza rotacje w składzie.

Jednak Carlo Ancelotti nie należy do grona szkoleniowców, którzy korzystają z pełni głębi składu. Włoch koncentruje swoją uwagę na ograniczonej grupie piłkarzy, zdecydowanie zbyt rzadko sięga po zmienników. Jak zauważył Guillermo Rai, Real Madryt może “pochwalić się” mianem ekipy, która wykonuje najmniej roszad spośród wszystkich zespołów LaLiga – średnio 3,79 zmiany na ligowe spotkanie.

Dziennikarz The Athletic pisze, że Ancelotti skorzystał z pięciu zmian w ciągu jednego meczu w zaledwie siedmiu spotkaniach w tym sezonie. Real ma za sobą 28 pojedynków w La Liga, co oznacza, że takie starcia stanowią tylko 25% całości. Natomiast najwięksi rywale Królewskich w walce o tytuł robią to zdecydowanie częściej. Barcelona 20-krotnie zmieniła pięciu piłkarzy, natomiast Atletico dokonało tego aż w 24 ligowych potyczkach.