IMAGO / NurPhoto Na zdjęciu: Carlo Ancelotti i Xavi

Ostatnie wyniki i postawa FC Barcelony pozostawiają wiele do życzenia

To sprawia, że część ekspertów domaga się zwolnienia Xaviego Hernandeza

W superlatywach o swoim koledze po fachu, a jednocześnie rywalu, wypowiedział się jednak Carlo Ancelotti

“To całkiem normalne, że trener jest krytykowany”

FC Barcelona nie przeżywa najlepszych tygodni. Nie tak dawno przegrała u siebie z Realem Madryt. Z kolei ostatnio wyraźnie uległa Gironie FC, a w meczu Ligi Mistrzów uległa nawet Royalowi Antwerp. Xavi Hernandez może bronić drużyny, podkreślając, że wystawił rezerwowy skład, a już wcześniej zapewniła sobie ona pierwsze miejsce, ale dynamika zespołu wygląda bardzo źle. Nic zatem dziwnego, że pozycja katalońskiego szkoleniowca jest mocno kwestionowana. Sam zainteresowany odpowiada, że mierzy się z krytyką niewspółmierną do wyników. Na temat rywala zza miedzy wypowiedział się Carlo Ancelotti.

– Nie wiem, którą z naszych drużyn jest trudniej prowadzić. Patrząc ogólnie, to normalne, że trener jest krytykowany i musimy to zaakceptować. Szkoleniowiec może powiedzieć, czy według niego to sprawiedliwe, czy też nie. Ostatecznie za ocenę trenera odpowiada wynik. Nikogo nie obchodzi metoda czy umiejętność zarządzania zawodnikami. Liczy się to, czy wygrywa, czy nie. Trzeba to zaakceptować. Xavi zdaje sobie z tego sprawę. Wie, jak sobie z tym radzić. To świetny trener – powiedział szkoleniowiec Realu Madryt.

FC Barcelona już w sobotę wieczorem zmierzy się na wyjeździe z Valencią. Początek meczu o godzinie 21:00.

