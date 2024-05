Ancelotti wskazał zespół, w którym zakończy karierę! Ogromna niespodzianka

Carlo Ancelotti i jego przyszłość to jeden z głównych tematów w bieżącym sezonie. Włoski taktyk zdradził, że zakończy karierę w Realu Madryt, lecz najpierw chcę wygrać Ligę Mistrzów.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Real Madryt będzie ostatnim klubem w karierze Carlo Ancelottiego

Carlo Ancelotti ma za sobą ponad 30 lat pracy w roli trenera. W swojej bogatej karierze pracował z najlepszymi klubami na świecie jak Bayern Monachium, AC Milan, Paris Saint-Germain czy obecnie Real Madryt. Włoch należy do grona najbardziej utytułowanych szkoleniowców w historii, a z każdym rokiem uzupełnia listę swoich osiągnięć. Za kilka dni Królewscy pod wodzą 64-latka przystąpią do finału Ligi Mistrzów z Borussią Dortmund. Dla trenera urodzonego w miejscowości Reggiolo to szansa na piąty triumf w tych rozgrywkach.

W bieżącym sezonie częstym tematem w mediach była przyszłość Ancelottiego. Opiekun Los Blancos był łączony m.in. z pracą w reprezentacji Brazylii. Jak się jednak okazało, informacje odnośnie opuszczeniu Realu Madryt nie były prawdziwe. Włoch nie wyobraża sobie pracy poza Madrytem, a przed meczem z Borussią Dortmund ogłosił sensacyjną wiadomość ws. dalszej pracy w roli trenera.

– Zamierzam przejść na emeryturę w Realu Madryt, lecz najpierw chcę wygrać kolejną Ligę Mistrzów – wyznał Carlo Ancelotti cytowany przez portal Madrid Universal.

Informacja przekazana przez Włocha jest o tyle zaskakująca, że oznacza, iż w najbliższych kilku latach Ancelotti planuje definitywnie rozstać się z futbolem. Obecny kontrakt z Realem Madryt wygasa 30 czerwca 2026 roku.

Obecna kadencja Ancelottiego w Realu Madryt to jego druga przygoda z zespołem ze stolicy Hiszpanii. Do klubu wrócił latem 2021 roku, a po drodze wzbogacił kolekcję tytułów o kilka pucharów. Łupem Królewskich pod wodzą Włocha dwukrotnie padł mistrzowski tytuł w La Liga, Lidze Mistrzów oraz Superpucharze Hiszpanii. Ponadto wygrał również rozgrywki Klubowych Mistrzostw Świata, Superpucharu Europy i Pucharu Króla. Łącznie z Realem Madryt licząc obie kadencje, wygrał aż 12 trofeów.