Bayern chce gwiazdę Realu Madryt. Na stole 100 milionów euro

Bayern Monachium szykuje się do złożenia sensacyjnej oferty za gwiazdę Realu Madryt. Jak informuje Fichajes.net, w grę wchodzi kwota w okolicach 100 milionów euro.

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Camavinga, Tchouameni i Gueler

Aurelien Tchouameni zamieni Real na Bayern?

Bayern Monachium chciałby znacząco wzmocnić swój zespół i już klaruje plany na letnie okno transferowe. To pokłosie słabego sezonu, który zakończył się dla Bawarczyków brakiem trofeów i zawirowaniami na ławce trenerskiej. Przypomnijmy, że klub nadal nie znalazł następcy Thomasa Tuchela.

W związku z tym nie da się ukryć, że zbliżające się lato będzie bardzo intensywne dla drużyny z Allianz Stadium. Według najnowszych informacji serwisu Fichajes.net Bayern szykuje kolejny poważny wydatek, który zakręci się w okolicach rekordu transferowego klubu.

Źródło przekazuje, że Bawarczycy przygotowują się do złożenia oferty za Aureliena Tchouameniego. Ponoć Niemcy są gotowi wydać na gwiazdę Realu Madryt nawet 100 milionów euro, czyli mniej więcej tyle, ile w 2023 roku kosztował Harry Kane.

Na ten moment są to bardzo wstępne ustalenia i dynamiczniejszy rozwój sytuacji zapewne nastąpi po zakończeniu Euro 2024. Do tego czasu prawdopodobnie dokonają się także kluczowe ruchy w Realu Madryt, który musi zastąpić Toniego Kroosa. Jeśli Królewscy zdecydują się na pozostanie z obecnym składem, to odejście Tchouameniego jest mało prawdopodobne.

W sezonie 2023/2024 francuski pomocnik wystąpił w 38 meczach, zdobył w nich trzy gole i zanotował asystę. Jednak w jego przypadku na szczególną uwagę zasługują umiejętności defensywne.

