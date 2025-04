Ancelotti tłumaczy Mbappe. Dlatego tak brutalnie zareagował?

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Davide Ancelotti i Kylian Mbappe

Anceotti: Mbappe miał “swoje powody”

Real Madryt nie uniknął problemów w pojedynku z Deportivo Alaves. Chociaż Królewscy ostatecznie wygrali 1:0 po golu Eduardo Camavingi, to w kontekście rywalizacji Estadio de Mendizorroza zdecydowanie więcej będzie mówiło się nie o wyniku, ale o sytuacji z udziałem Kyliana Mbappe. Gwiazdor Los Blancos obejrzał czerwoną kartkę za brutalny faul. Na pomeczowej konferencji prasowej na temat zachowania Francuza wypowiedział się Davide Ancelotti.

– To oczywista czerwień. Kylian popełnił błąd i przeprosił, nie jest agresywnym facetem. Rozumie, co zrobił… To nie jest wymówka, ale faule, których był ofiarą, sprawiły, że zareagował w ten sposób – stwierdził syn Carlo Ancelottiego, który ten mecz obejrzał z trybun. Pierwszy szkoleniowiec Realu pauzował z powodu nadmiaru żółtych kartek.

Kylian Mbappe czeka na reakcję Komisji Dyscyplinarnej La Liga. Na ile spotkań zostanie zawieszony 26-latek? Surowy werdykt władz rozgrywek może oznaczać dłuższą absencję.