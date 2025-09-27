SPP Sport Press Photo./ Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso (Atletico - Real Madryt)

Real rozegrał „zły mecz”

Chociaż Real Madryt w 36. minucie pojedynku z Atletico prowadził 2:1, to ostatecznie całkowicie stracił kontrolę nad boiskowymi wydarzeniami i przegrał aż 2:5. W drugiej połowie podopieczni Xabiego Alonso właściwie nie istnieli – po zmianie stron Rojiblancos strzelili trzy gole. Trener Królewskich miał prawo być niezadowolony z postawy swojej drużyny:

– To był zły mecz. Nie weszliśmy dobrze w to spotkanie, nie graliśmy dobrze jako drużyna i nie byliśmy na odpowiednim poziomie, zarówno z piłką, jak i bez niej. Jesteśmy w fazie budowania i to pierwsza porażka. To nie koniec. Trzeba wyciągnąć wnioski na przyszłość. Jesteśmy rozgoryczeni, ponieważ była to zasłużona porażka. Brakowało nam tempa i ta przegrana boli – zaczął szkoleniowiec Los Blancos. –

– To pozytywna lekcja na przyszłość. W pojedynkach i w walce o piłkę w przestrzeni byliśmy zbyt słabi, a z piłką nie znaleźliśmy rozwiązań. Ogólnie był to zły mecz i zasłużona przegrana. Taka jest piłka nożna i w pewnym momencie przychodzą porażki. To była pierwsza w tym sezonie i na pewno wyciągniemy z niej wnioski. Porażka była zasłużona i nie ma żadnych zarzutów do sędziowania. To pierwsza porażka i jest bolesna. Wszyscy czujemy się bardzo odpowiedzialni i teraz musimy patrzeć w przyszłość. Rozpoczynamy sezon i nie jest to poziom, jaki chcemy osiągnąć – dodał Alonso.