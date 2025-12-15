Alonso rozczarowany mimo wygranej. Jest zszokowany

Xabi Alonso pojawił się na konferencji prasowej po meczu Deportivo Alaves - Real Madryt. Chociaż Królewscy sięgnęli po zwycięstwo, Hiszpan miał prawo czuć się rozczarowany jedną z sytuacji.

SOPA Images Limited/ Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso (Deportivo Alaves - Real Madryt)

Alonso: nie jesteśmy zaskoczeni

Real Madryt do niezwykle istotnego spotkania z Deportivo Alaves przystąpił potężnie osłabiony. W kadrze na to starcie zabrakło takich piłkarzy, jak Trent Alexander-Arnold, Eder Militao, Eduardo Camavinga czy Alvaro Carreras. Mimo nieobecności aż dziewięciu zawodników, Los Blancos triumfowali na wyjeździe. Xabi Alonso może odetchnąć z ulgą, przynajmniej do następnego meczu.

Hiszpan na konferencji prasowej docenił Victora Valdepenasa, który zaliczył swój pierwszy występ w seniorskiej ekipie Królewskich. – Chciałbym poświęcić chwilę, aby pogratulować Valdepenasowi debiutu. To był trudny mecz, a on fantastycznie się zaprezentował – przyznał Alonso.

Trener madrytczyków zwrócił uwagę także na sytuację, która wywołała lawinę komentarzy. – Rzut karny za przewinienie popełnione na Viniciusie jest bardzo wyraźny. Zszokowało mnie to, że sędzia w ogóle nie skorzystał z systemu VAR. Mimo to nie jesteśmy zaskoczeni. Nie jesteśmy zaskoczeni – dodał 44-latek.