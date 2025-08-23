Alonso dostał pytanie o Barcelonę. Odpowiedź mówi wszystko

Xabi Alonso został zapytany na konferencji prasowej o rywalizację z FC Barceloną. Hiszpański taktyk zdradził, że nie obawia się Katalończyków. Jedyne co go interesuje, to rozwój Realu Madryt.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Czy martwi mnie Barcelona? Nie. Obchodzi mnie tylko Real – mówi Alonso

Real Madryt w niedzielę rozegra drugie spotkanie w LaLiga, a ich rywalem będzie jeden z beniaminków Real Oviedo. W 1. kolejce Królewscy nie bez problemów, ale pokonali Osasunę (1:0). Jedynego gola w meczu zdobył Kylian Mbappe, strzelając z rzutu karnego. W nadchodzącej kampanii ponownie będą walczyć o mistrzostwo z FC Barceloną. Ostatnio ich odwieczny rywal okazał się lepszy we wszystkich rozgrywkach.

Katalończycy pokonali Real nie tylko w LaLiga, ale również w finałach Pucharu Króla i Superpucharu Hiszpanii. O rywalizację z Barceloną został zapytany Xabi Alonso na konferencji prasowej przed niedzielnym starciem z Oviedo. Hiszpański taktyk nie zwraca uwagi na rywali, skupiając się tylko i wyłącznie na własnym zespole i jego rozwoju.

– Czy martwi mnie Barcelona? Nie. Obchodzi mnie tylko Real Madryt. Wiem, że z każdym tygodniem będziemy grać coraz lepiej – powiedział Xabi Alonso na konferencji prasowej.

– Nasz pomysł jest jasny. Wiemy, dlaczego i jak chcemy grać. Chcemy być elastyczni. Mamy zawodników o różnych profilach, wierzymy, że to się sprawdzi – zdradził trener Realu Madryt.

Alonso został zatrudniony przez Real Madryt przed Klubowymi Mistrzostwami Świata. Na stanowisku trenera zastąpił Carlo Ancelottiego. Jak dotąd prowadził zespół w 7 meczach, z czego 5 razy wygrał, raz zremisował i raz przegrał.