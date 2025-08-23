Alonso dostał pytanie o Barcelonę. Odpowiedź mówi wszystko

20:53, 23. sierpnia 2025
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Madrid Zone [X]

Xabi Alonso został zapytany na konferencji prasowej o rywalizację z FC Barceloną. Hiszpański taktyk zdradził, że nie obawia się Katalończyków. Jedyne co go interesuje, to rozwój Realu Madryt.

Xabi Alonso
Obserwuj nas w
ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Czy martwi mnie Barcelona? Nie. Obchodzi mnie tylko Real – mówi Alonso

Real Madryt w niedzielę rozegra drugie spotkanie w LaLiga, a ich rywalem będzie jeden z beniaminków Real Oviedo. W 1. kolejce Królewscy nie bez problemów, ale pokonali Osasunę (1:0). Jedynego gola w meczu zdobył Kylian Mbappe, strzelając z rzutu karnego. W nadchodzącej kampanii ponownie będą walczyć o mistrzostwo z FC Barceloną. Ostatnio ich odwieczny rywal okazał się lepszy we wszystkich rozgrywkach.

Katalończycy pokonali Real nie tylko w LaLiga, ale również w finałach Pucharu Króla i Superpucharu Hiszpanii. O rywalizację z Barceloną został zapytany Xabi Alonso na konferencji prasowej przed niedzielnym starciem z Oviedo. Hiszpański taktyk nie zwraca uwagi na rywali, skupiając się tylko i wyłącznie na własnym zespole i jego rozwoju.

ZAKŁAD BEZ RYZYKA do 50 zł i gra BEZ PODATKU w Betclic! Odbierz z kodem promocyjnym GOALPL

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie 






Czy martwi mnie Barcelona? Nie. Obchodzi mnie tylko Real Madryt. Wiem, że z każdym tygodniem będziemy grać coraz lepiej – powiedział Xabi Alonso na konferencji prasowej.





Nasz pomysł jest jasny. Wiemy, dlaczego i jak chcemy grać. Chcemy być elastyczni. Mamy zawodników o różnych profilach, wierzymy, że to się sprawdzi – zdradził trener Realu Madryt.





Alonso został zatrudniony przez Real Madryt przed Klubowymi Mistrzostwami Świata. Na stanowisku trenera zastąpił Carlo Ancelottiego. Jak dotąd prowadził zespół w 7 meczach, z czego 5 razy wygrał, raz zremisował i raz przegrał. 






    
POLECAMY TAKŻE

    

		


    

		            Hansi Flick
		    


	
	

		Tak Barcelona zagra z Levante. Wiemy, co z Lewandowskim		

	





    

		            Pep Guardiola
		    


	
	

		Guardiola chce gwiazdę Barcelony. Prędzej czy później trafi do City		

	





    

		            Hansi Flick
		    


	
	

		Barcelona pod ścianą. Nowy zawodnik musi odejść z klubu