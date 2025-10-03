Alonso podsumował plotki ws. Valverde i Viniciusa. Wszystko jasne

Federico Valverde i Vinicius Junior zdaniem hiszpańskich mediów nie mają najlepszych relacji z Xabim Alonso. Na konferencji prasowej trener Realu Madryt odniósł się do plotek w mediach.

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Mam bliskie realacje z Valverde i Viniciusem – podkreśla Alonso

Real Madryt w sobotę (4 października) zagra ostatni mecz ligowy przed przerwą na reprezentacje. Przed własną publicznością zmierzą się z Villarrealem. Na konferencji prasowej poruszony został wątek, który dominował w hiszpańskich mediach w ostatnich dniach. Chodzi o relacje szkoleniowca z Federico Valverde i Viniciusem Juniorem. Tamtejsza prasa sugerowała, że nie są one najlepsze.

Vinicius miał narzekać, że nie gra tyle, ile by chciał. Z kolei Valverde rzekomo miał odmówić gry w roli prawego obrońcy. Warto przypomnieć, że Real Madryt nie ma ani jednego zawodnika na tej pozycji ze względu na kontuzję Alexandra-Arnolda i Carvajala.

Xabi Alonso w rozmowie z dziennikarzami uciął pojawiające się plotki. Podkreślił, że ma z nimi bardzo dobre relacje, a na dodatek czuje ich zaufanie. Dodatkowo wyjaśnił, że Valverde nigdy nie odmówił gry na innej pozycji, podobnie jak reszta zawodników.

– Spędzamy ze sobą bardzo dużo czasu. Mam z nimi bardzo bliskie relacje. Zawsze czułem ich zaufanie. Czuję się przez nich bardzo szanowany i kochany. To wszystko jest dla mnie ważne – powiedział Xabi Alonso, cytowany przez profil Madrid Zone.

– Valverde nie chce grać jako prawy obrońca? Żaden zawodnik nigdy nie powiedział mi, że nie chce grać na danej pozycji. Powtarzam, nikt. Wszyscy są profesjonalistami. Oczywiście mają swoje preferencje co do tego, gdzie najbardziej lubią grać, ale nikt nie stawiał żadnych żądań ani nie odmówił gry na jakiejkolwiek pozycji. Wszyscy są gotowi grać wszędzie i pomagać drużynie – podkreślił.