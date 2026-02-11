Alaba wściekły na Real. Oto powód

17:45, 11. lutego 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Marca

David Alaba nie jest zadowolony ze swojej sytuacji. Obrońca rozmawiał z Alvaro Arbeloą i przekazał mu, że gra zbyt mało - donosi Marca. Wiele wskazuje na to, że odejdzie z Realu Madryt.

David Alaba
Sipa US / Alamy Na zdjęciu: David Alaba

Alaba narzeka, że gra za mało. Kontrakt z Realem wygasa w czerwcu

Real Madryt prawdopodobnie pożegna dwóch zawodników po zakończeniu sezonu. Wraz z końcem czerwca wygasa kontrakt Davida Alaby i Daniego Carvajala. Na ten moment nie zapadła jeszcze ostateczna decyzja, ale panuje przekonanie, że obaj opuszczą klub. W zdecydowanie gorszej sytuacji jest Austriak, który, choć jest zdrowy to gra bardzo mało.

Z informacji dziennika Marca wynika, że Alaba jest bardzo niezadowolony z obecnej sytuacji. Spotkał się nawet z Alvaro Arbeloą, aby osobiście mu przekazać, że nie rozumie, dlaczego jest ciągle pomijany przy ustalaniu składu.

Alaba chce grać więcej, ale Arbeloa nie wydaje się przekonany do postawienia na 33-latka kosztem innych zawodników. Ponadto źródło dodaje, że obrońcy nie pomaga fakt, że wygasa mu kontrakt i jest na wylocie z klubu. Przez to szkoleniowiec preferuje inne opcje, z którymi wiąże także plany na następny sezon. Jak dotąd reprezentant Austrii zagrał tylko w 9 meczach w tym sezonie.

Królewscy zdecydowali się ściągnąć Alabę latem 2021 roku na zasadzie wolnego transferu, gdy wygasła mu umowa z Bayernem. Łącznie dla zespołu z Bernabeu rozegrał 125 meczów, w których zdobył 5 goli i zaliczył 9 asyst. Na swoim koncie zapisał m.in. dwa zwycięstwa w Lidze Mistrzów, dwa mistrzostwa Hiszpanii oraz Puchar Króla i Superpuchar Hiszpanii.

